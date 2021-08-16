عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق لنجم برشلونة الجديد بعد تسجيله هدفين أمام سوسييداد بالليجا

مارتن برايثوايت
مارتن برايثوايت

أبدى مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة سعادته عقب تسجيله لهدفين في أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد للدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البلوجرانا على ريال سوسييداد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال برايثوايت عقب المباراة:"لدي شعور عظيم في الوقت الحالي. لقد سجلتين هدفين وفزنا بالمباراة ودافعت كثيرا أيضا، بالإضافة إلى كل ذلك كان الجمهور في الملعب. كان هذا مهما للغاية لأن الجماهير تتوقع منا الكثير وقمنا بعمل جيد ونحن نواصل التحسن".

وكان برايثوايت سجل الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 بعد عرضية من فرينكي دي يونج، كما سجل الثالث في الدقيقة 59.

ليس هذا وحسب، بل صنع المهاجم الدنماركي رابع أهداف الفريق الكتالوني في الدقيقة 91، بتمريرة حاسمة إلى سيرجي روبرتو وضعته أمام المرمى الخالي.

وتابع برايثوايت "أنا سعيد بالهدفين والتمريرة الحاسمة أيضا، يمكن تخيل ذلك إنه تطوري في عملي، إنه ما كنت أعمل لأجله طوال الأسبوع".

واختتم "لقد كان صيفا جيدا واستعدت ثقتي بنفسي وشعوري جيد للغاية في الوقت الحالي، وسأواصل التحسن طوال الموسم".

وانضم برايثوايت إلى برشلونة في فبراير 2020 كصفقة اضطرارية بعد إصابة لويس سواريز، كما بلغ نصف نهائي يورو 2020 مع منتخب الدنمارك قبل المغادرة على يد إنجلترا.

مارتن برايثوايت برشلونة للدوري الإسباني البلوجرانا ريال سوسييداد

ترشيحاتنا

أول تعليق لنجم برشلونة الجديد بعد تسجيله هدفين أمام سوسييداد بالليجا

الذهب ينهض بعد سقوط صادم.. 28 جنيها زيادة في الجرام ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

دعاء يوم عاشوراء مستجاب.. 39 كلمة توسع رزقك وتفك كربك

إحدى أكبر الهزائم بالتاريخ.. ترامب يطالب بايدن بالاستقالة بعد استيلاء طالبان على أفغانستان

المصري يكشف كواليس تجديد عقد نجم الفريق وحقيقة مفاوضات الزمالك

لن أنحني أمام طالبان.. نائب رئيس أفغانستان يعلن عدم هروبه من البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

الزمالك: قرار جديد بشأن بيع مصطفى فتحي لـ بيراميدز الموسم المقبل

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ