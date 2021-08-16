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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق

حملة للتطعيم ضد فيروس
حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا بكلية أصول الدين والدعوة بالزقا

استقبلتكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق برئاسة الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، عميد الكلية، و الدكتور وجيه محمد زكريا عمران فريقا طبيا من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية؛ لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، بلقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩.

وحث "عميد الكلية"، كافة أفراد الكلية من أعضاء هيئة تدريس والعاملين على ضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيدًا بدور الدولة المصرية في توفير الإمكانيات اللازمة؛ لتوفير اللقاح للمواطنين، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم، حيث أن حملة الجامعة لتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح فيروس كورونا، تأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي وحرصها على سلامة الجميع؛ مؤكدا أن الجامعة تبذل قصارى جهدها للمحافظة على صحة وسلامة منتسبيها من أي أمراض من خلال المساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية المصريين والحفاظ على سلامتهم من كافة المخاطر.

حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة الوادى الجديد

قوافل متنقلة بالإسماعيلية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وأشار الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، عميد الكلية، إلى أن الحملة انطلقت اليوم، لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية،
ووجه عميد الكلية الأمن الإداري بتنظيم عملية التطعيم وتذليل أي عقبات أمام الحملة.

وشهدت الحملة إقبالًا كبيراً من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وحرص الدولة المصرية، بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين؛ للحفاظ على صحة وسلامة الشعب المصري من تفشي الوباء.

كورونا كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق بلقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩ حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا

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