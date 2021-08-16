تنبيه هام من خدمة اجتماعية حلوان لطلاب الدراسات العليا

أعلنت جامعة حلوان عن موعد التقديم بـ الدراسات العليا جامعة حلوان، حيث تقرر بدء استقبال طلبات التقديم بمرحلة الدراسات العليا بٱغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل.

وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بأنه تم فتح باب التقديم لـ الدراسات العليا منذ بداية شهر يوليو وحتى ٣١ أغسطس ٢٠٢١.

ووجهت كلية الخدمة تنبيها هاما لطلاب الدراسات العليا الجدد 2021/2022 دبلوم - ماجستير - دكتوراة المقدمين طلبات على الموقع الالكتروني بضرورة بسرعة استكمال البيانات وإرفاق الملفات المطلوبه قبل نهاية يوم ٣١ أغسطس ٢٠٢١.



وأشار مسئولو شئون الطلاب بـ جامعة حلوان، إلى أنه على الراغبين بالتقدم للدراسات العليا التقديم وتسجيل بيناتهم إلكترونيا عبر الموقع الآتى هنا.

خطوات التقديم بـ الدراسات العليا جامعة حلوان



يتم جمع أوراق التقديم لكل من المراحل الثلاث للدراسات العليا وسحبهم اسكانر وتحويلها لصيغة pdf .

يتم رفع الأوراق على الموقع الرسمى لكل مرحلة وانتظار وصول رسالة تم استلام الملف لتأكيد وصول الأوراق .

- التأكد من تسجيل كافة بيانات المتقدم واستيفاء كافة الأوراق.

متابعة الصفحة الرسمية للجامعة والكلية وشئون الطلاب لمعرفة موعد التقديم بالجامعة.



تنسيق 2021.. 52 ألفا و600 طالب يسجلون باختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان انه وفقا للأعداد الواردة من مكتب تنسيق الجامعات ٢٠٢١ سجل ٥٢٦٠٣ طلاب وطالبات لأداء اختبارات القدرات بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم.

يتم إجراء اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتمريض والسياحة والفنادق، وكليات التربية الرياضية بنين وبنات، وذلك وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات حيث يمكن للطلاب الراغبين في خوض الاختبارات الحجز من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويستمر التسجيل لحجز القدرات حتى يوم ٢١ أغسطس ٢٠٢١.

وتشهد جامعة حلوان إقبالا كثيفا من الطلاب لأداء اختبارات القدرات بجامعة حلوان للعام الجامعي 2021 – 2022، ويشير الدكتور ماجد نجم، إن هذه الاختبارات تعكس مواهب متميزة يتمتع بها الطلاب وتعكس مدى قدرتهم على اجتياز المقررات الدراسية المتخصصة، ونوه بأن طبيعة الاختبارات بعضها مهارية وفنية أو اختبارات معرفية ولغات.