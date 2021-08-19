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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 19 - 8 - 2021

ارشيفية
ارشيفية

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم، الخميس 19 -8 2021، في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 من 894  إلى 896
عيار 22 من 819 إلى 821
عيار 21 من 782 إلى 784
عيار 18 من 670  إلى 672
عيار 14 من 521 إلى 523
عيار 12 من 447  إلى 448
الأونصة من 27,795 إلى 27,866
الجنيه الذهب من 6,256 إلى 6,272
الكيلو من 893,714 إلى 896,000
 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الخميس سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الذهب عيار 21

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