ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم، الخميس 19 -8 2021، في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 من 894 إلى 896

عيار 22 من 819 إلى 821

عيار 21 من 782 إلى 784

عيار 18 من 670 إلى 672

عيار 14 من 521 إلى 523

عيار 12 من 447 إلى 448

الأونصة من 27,795 إلى 27,866

الجنيه الذهب من 6,256 إلى 6,272

الكيلو من 893,714 إلى 896,000



سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.