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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحسن من الشهر القادم.. تعرف على موعد انتهاء أزمة تأخيرات القطارات

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

يشتكي عدد من ركاب السكة الحديد من تأخيرات القطارات، وتسعى وزارة النقل للإنتهاء في أسرع وقت  من مشروع تطوير نظم الإشارات الخاصة بالسكة الحديد للقضاء على هذه التأخيرات.

وفي وقت سابق طالبت وزارة النقل المواطنين بمراعاة هذه الظروف الخارجة عن إرادتها والإجراءات التي يلزم لوزارة النقل اتخاذها بشأن تجديد السكة وتحديث نظم الإشارات على الخطوط؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط.

وقدمت الوزارة  اعتذارها إلى المواطنين من ركاب مرفق السكك الحديدية بشأن تأخير قطارات السكك الحديدية، والتي تحدث حاليًّا؛ خصوصًا على الخطوط الرئيسية الثلاثة الجاري تطويرها، وهي خط القاهرة/ الإسكندرية وخط القاهرة/ أسوان، وخط بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد.

وأكد مصدر بالسكة الحديد إن التأخيرات تأتي بسبب عدة عوامل يأتي على رأسها إرتفاع حرارة الجو، فضلاً عن فك ارتباط بعض القضبان ضمن خطة عمل تطوير الإشارات وهو ما يؤثر على سرعة القطارات.

وأكد المصدر في تصريحات لصدى البلد إن القطارات تخفض سرعتها لأقل من النصف في أماكن العمل الخاصة بالإشارات وهو ما يأخر بعض القطارات عن مواعيدها.

وذكرت وزارة النقل في بيان لها مؤخرًا أن التأخير في رحلات القطارات يرجع إلى عدة أسباب، يأتي من بينها استمرار تنفيذ مشروعات تجديد السكة وتطوير وتحديث نظم الإشارات بهذه الخطوط؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان عليها والذي من المخطط الانتهاء منها في ديسمبر 2021، وذلك لخطوط القاهرة/ الإسكندرية وخط بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد، بنسبة 100%.

كما سيتم الانتهاء بنسبة 50% لخط القاهرة/ أسوان، حيث سيتم الانتهاء من قطاع بني سويف/ نجع حمادي في نهاية ديسمبر 2021، مع استمرار العمل في قطاعي القاهرة/ بني سويف، ونجع حمادي/ أسوان.

وتؤثر ارتفاع درجة الحرارة بموجات شديدة  على سلامة القضبان، وهو ما يتطلب تخفيض سرعة مسير القطارات على الخطوط المختلفة؛ لضمان سلامة مسير القطارات.

متى يتحسن الأمر؟

لفتت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن يشعر المواطن بتحسين الخدمة بالتزامن مع تقليل التهديات والتأخيرات بشكل ملحوظ بانكسار الموجة الحارة وتحسن الظروف الجوية، اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر 2021، ومع توالي دخول مناطق وأبراج الإشارات في الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعاً.
 

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