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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أزمة التزاحم.. بريطانيا: طالبان تسمح للجميع بالدخول إلى مطار كابل

مطار كابل
مطار كابل

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن مسلحي حركة طالبان يسمحون للرعايا البريطانيين بالوصول إلى مطار كابل.

وحسب شبكة "سكاي نيوز"، أضاف والاس أن طالبان تسمح للجميع بالدخول إلى مطار كابل مما يسبب التزاحم، لافتا إلى أن بريطانيا لا تستطيع أن تجلي أطفال بمفردهم من أفغانستان.

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ولفت إلى أنه إذا تم أخذ أطفال، فذلك لأن عائلاتهم تم ترحيلهم أيضًا من البلاد، مشيرًا إلى أنه سيتم دعوة ما يقرب من ألفي شخص إضافي لمغادرة أفغانستان في الأيام القليلة المقبلة

وكان مسؤولون من حركة طالبان وحلف شمال الأطلسي، قالوا اليوم الخميس، إن 12 شخصًا قتلوا في مطار كابول ومحيطه منذ سيطرت الحركة على المدينة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ذكر مسؤول من طالبان  طلب عدم نشر اسمه، اليوم الخميس، أن الوفيات نجمت إما عن طلقات نارية أو تدافع.

وحث "المحتشدين عند بوابات المطار على العودة إلى ديارهم إذا لم يكن لديهم الحق القانوني في السفر".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، جون كيربي، قال أمس الأربعاء، إن الوزارة على علم بأن هناك مشاكل في العاصمة كابل ومضايقات للأفراد الذين يحاولون الوصول إلى مطار كابل وأنها تتواصل مع طالبان لعدم حدوث ذلك.

وشدد كيربي على أن هذا هو سبب تواصل القادة العسكريين الأمريكيين في كابل مع حركة طالبان على الأرض "لمحاولة التأكد من عدم حدوث ذلك".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل بشكل جاد للتأكد من أن المتقدمين بطلبات التأشيرة الخاصة وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر يستطيعون العبور بأمان.

وأفادت قناة "سي إن إن" أن الأفراد كانوا يحاولون الاحتشاد في المطار محاولين الفرار وأن واشنطن ولندن كانتا تحاولان إجلاء مواطنيها وبعض المواطنين الأفغان الباحثين عن الحماية. 
 

وزير الدفاع البريطاني طالبان حركة طالبان مطار كابل أفغانستان بريطانيا

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