من هو الملا عبد الغني برادر أقوى المرشحين في حركة طالبان لرئاسة أفغانستان.. فيديو

عرضت قناه العربية فيديو يكشف عن هوية " الملا عبد الغني برادر " وهو نائب زعيم "حركة طالبان " واحد مؤسسي الحركة ، وصل إلي قندرها لأول مرة منذ اكثر من 10 سنوات .



واضاف الفيديو أنه بعد أيام من سيطرة " طالبان " علي أفغانستان "برادر شغل منصب القائد العسكري لطالبان ، لافتا إلي انه اعتقل عام 2010 في باكستان بتهمة الإرهاب وبعدها اطلق سراحه عام 2018 .

واوضح الفيديو أنه اطلق سراحه ضمن مفاوضات واشنطن مع حركة " طالبان " ، وقاد محادثات الحركة مع الجانب الأمريكي لكن المحادثات لم تأت بنتائج وبعدها سيطرت " طالبان " علي أفغانستان قبل اكتمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان .

حالة من الرعب سيطرت على المواطنين الأفغان، بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم، بدأ البعض في حزم أمتعته للهرب من بلاده مع الدبلوماسيين و الموظفين الأجانب خوفا من الوقوع تحت حكم طالبان المتطرف .

كما أن المواطنين الأفغان باتوا مرعوبين من وصول عناصر الحركة للمعلومات الرقمية التي تخصهم و التفتيش في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي .



سارع المواطنون الأفغانيين في حذف صورهم و الأغاني المفضلة لديهم، و أي شئ يعبر عن خصوصياتهم و حياتهم الشخصية خوفا من وصول حركة طالبان لقاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين .

و بحسب ما ورد في الصحيفة، فإن الجميع يستعد لموجة جديدة من التطرف على يد حكم طالبان في أفغانستان، فهناك البعض لجأ إلى مغادرة البلاد للهروب من حكمهم، و من لم ينمكن من ترك أفغانستان بدأوا الإستعداد للتماشي مع الحكم الجديد للدولة .

جدير بالذكر أن عدد كبير من المواطنين حاملي تأشيرات الدول الأوربية سارعوا بالسفر عقب إعلان طالبان سيطرتها على الدولة .