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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من هو الملا عبد الغني برادر أقوى المرشحين في حركة طالبان لرئاسة أفغانستان.. فيديو

الملا عبد الغني
الملا عبد الغني برادر

عرضت قناه العربية فيديو يكشف عن هوية " الملا عبد الغني برادر " وهو نائب زعيم "حركة طالبان " واحد مؤسسي الحركة ، وصل إلي قندرها لأول مرة منذ اكثر من 10 سنوات .

 


واضاف الفيديو أنه بعد أيام من سيطرة " طالبان " علي أفغانستان "برادر شغل منصب القائد العسكري لطالبان ، لافتا إلي انه اعتقل عام 2010 في باكستان بتهمة الإرهاب وبعدها اطلق سراحه عام 2018 .

 

واوضح الفيديو أنه اطلق سراحه ضمن مفاوضات واشنطن مع حركة " طالبان " ، وقاد محادثات الحركة مع الجانب الأمريكي لكن المحادثات لم تأت بنتائج وبعدها سيطرت " طالبان " علي أفغانستان قبل اكتمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان .

 

خوفا من التتبع.. مواطنون أفغان يقومون بمسح صورهم و حساباتهم على الإنترنت

 

حالة من الرعب سيطرت على المواطنين الأفغان، بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم، بدأ البعض في حزم أمتعته للهرب من بلاده مع الدبلوماسيين و الموظفين الأجانب خوفا من الوقوع تحت حكم طالبان المتطرف .

كما أن المواطنين الأفغان باتوا مرعوبين من وصول عناصر الحركة للمعلومات الرقمية التي تخصهم و التفتيش في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي .


سارع المواطنون الأفغانيين في حذف صورهم و الأغاني المفضلة لديهم، و أي شئ يعبر عن خصوصياتهم و حياتهم الشخصية خوفا من وصول حركة طالبان لقاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين .

و بحسب ما ورد في الصحيفة، فإن الجميع يستعد لموجة جديدة من التطرف على يد حكم طالبان في أفغانستان، فهناك البعض لجأ إلى مغادرة البلاد للهروب من حكمهم، و من لم ينمكن من ترك أفغانستان بدأوا الإستعداد للتماشي مع الحكم الجديد للدولة .

جدير بالذكر أن عدد كبير من المواطنين حاملي تأشيرات الدول الأوربية سارعوا بالسفر عقب إعلان طالبان سيطرتها على الدولة .

 

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