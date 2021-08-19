نائب بالشيوخ : الموافقة على انشاء مكتب بريد يخدم 50 ألف مواطن بالشرقية

أعلن النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ ،عن محافظة الشرقية ، موافقة رئيس الهيئة القومية للبريد ، علي طلبه بإنشاء مكتب بريد بقرية ابن العاص مركز كفر صقر لخدمة المواطنين .

واكد هاشم في تصريحات صحفية ، أن الريف المصري اصبح يتمتع بخدمات حيوية ومهمة ، بعد اطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وهو ما سيساهم في تحسين مستوي معيشة سكان القري وسيقضي علي ظاهرة الهجرة الداخلية .

واوضح عضو مجلس الشيوخ ، إن وجود مكاتب بريد في القري سيساهم في الحد من زحام المواطنين امام المكاتب ، كما سيساعد في سرعة انجاز الاعمال المتعلقة بصرف اموال المعاشات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هيئة البريد .

وأشاد بإعلان وزير الإتصالات وضع آليات جديدة لتسريع وتيرة العمل من خلال تطوير وإحلال وتجديد العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لتكون مؤهلة لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويُسر دون تكدس، مشيرا الي ان تلك الاجراءات ستساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا خاصة أن النسبة العظمى من رواد مكاتب البريد من كبار السن وهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

ووجه نور هاشم الشكر لرئيس هيئة البريد علي موافقته علي انشاء مكتب بريد قرية ابن العاص خاصة انه سيخدم اكثر من 50 ألف مواطن من عدة قري بالوحدة المحلية بالهجارسة.