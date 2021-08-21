قمصان : تعرضنا لظروف صعبة هذا الموسم.. وسنقاتل حتى النفس الأخير للبطولة

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق تعرض لظروف صعبة هذا الموسم، لكنه سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الأهلي لديه تحديات كبيرة الفترة المقبلة، ومنها السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

أضاف: «لن نقدم مبررات، ولكن أود التأكيد على ضغط المباريات الذي تعرضنا له هذا الموسم بشكل لم نتعرض له من قبل».

وأوضح: «نعتذر لجماهير الأهلي على ما حدث في بطولة الدوري هذا الموسم، ونعلم جيدا أهمية الدرع بالنسبة لهم».

وقال إن جماهير الأهلي خير داعم للفريق والجهاز الفني في كل المواقف، وهي دائما السند الحقيقي في كل الأوقات. مؤكدًا أن الفريق سيقاتل من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية.

وأشار إلى أن جماهير الأهلي واعية وتعلم جيدا قيمة فريقها ولاعبيها، وتقدر الظروف التي تعرض لها الفريق هذا الموسم بسبب ضغط المباريات.

واختتم قمصان تصريحاته مؤكدا أن هذا الموسم كان صعبا للغاية، ولكن في النهاية نجح الأهلي في التتويج ببطولات السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا مرتين، وحقق برونزية كأس العالم، وجماهير الأهلي تعرف قيمة ما تحقق، والجميع سوف يقاتل لتحقيق المزيد من البطولات القادمة.