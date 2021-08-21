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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان: 1 سبتمبر المقبل.. بدء تسليم دفعة جديدة من «سكن مصر» بـ دمياط الجديدة

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأربعاء 1/9/2021، وحتى يوم الأربعاء 13/10/2021، في تسليم دفعة جديدة  ( ٢٢ عمارة ) من 73  عمارة بمشروع سكن مصر بالمجاورة 33 بالحي السادس مسلسل 3 بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأربعاء 1/9/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الخميس 2/9/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الأحد 5/9/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الاثنين 6/9/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الثلاثاء 7/9/2021، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الأربعاء 8/9/2021، وتخصيص يوم الخميس 9/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 19، يوم الأحد 12/9/2021، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الاثنين 13/9/2021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الثلاثاء 14/9/2021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الأربعاء 15/9/2021، وتخصيص يوم الخميس 16/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة. 

ولفت إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم الأحد 19/9/2021، ووحدات العمارة رقم  24، يوم الاثنين 20/9/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الثلاثاء 21/9/2021، ووحدات العمارة رقم 26 يوم الأربعاء 22/9/2021، وتخصيص يوم الخميس 23/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وتابع: “سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 26/9/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الاثنين 27/9/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 28/9/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 29/9/2021، وتخصيص يوم الخميس 30/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة". 

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 3/10/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الإثنين 4/10/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 5/10/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 6/10/2021، وتخصيص الأيام من الاثنين 11/10/2021، وحتى الأربعاء 13/10/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة”.

 

دمياط المجتمعات العمرانية وزير الإسكان عاصم الجزار القرعة العلنية

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