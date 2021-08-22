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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم صلاة المرأة ببنطلون ضيق.. الإفتاء توضح

حكم صلاة المرأة ببنطلون
حكم صلاة المرأة ببنطلون ضيق وعليه بلوزة طويلة

ما حكم صلاة المرأة ببنطلون ضيق وعليه بلوزة طويلة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

 

وأجابت لجنة الفتاوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.


وأكدت لجنة الفتاوى خلال الصفحة الرسمية لدار الإفتاء أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة.

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هل يجوز الصلاة ببنطلون ضيق في المنزل

وقال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال تقول صاحبته "هل يجوز الصلاة بالبنطلون الضيق في المنزل" إن عورة المرأة من جميع جسدها عدا الوجه والكفين ويشترط لصحة الصلاة أن تكون الملابس فضفاضة لا تشف ولا تجسد مفاتنها وعلى ذلك يجب أن يكون البنطلون واسع وليس ضيقا كما أنه يجوز إذا كان البنطال ضيقا أن ترتدي شيئا طويلا واسعا من الأعلى ليغطي حتى الركبة فهنا يجوز الصلاة ،أما غير ذلك فلا تصح الصلاة .

 

وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ردا على سؤال تقول صاحبته: "هل يجوز الصلاة بالبنطلون الضيق في المنزل"؟ إن عورة المرأة من جميع جسدها عدا الوجه والكفين ويشترط لصحة الصلاة أن تكون الملابس فضفاضة لا تشف ولا تجسد مفاتنها وعلى ذلك يجب أن يكون البنطلون واسع وليس ضيقا كما أنه يجوز إذا كان البنطال ضيقا أن ترتدي شيئا طويلا واسعا من الأعلى ليغطي حتى الركبة فهنا يجوز الصلاة، أما غير ذلك فلا تصح الصلاة.


وقال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين: "إنه يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون بشرط أن ترتدي شيء واسع فضفاض وطويل عليه".

 

وأوضح أمين الفتوى: أن من ترتدي ملابس ضيقة في الجامعة عليها ألا تترك الصلاة، وتصلي به، وتسأل الله أن يرزقها الخشية والخوف منه، وتعلم أن الصلاة والخوف من الله سيدفعها فيما بعد للحشمة الكاملة.

وأضاف أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن بدن المرأة عورة، ولا ينبغي أن يكون الملبس ضيقًا فيصف ولا يكون شفافًا فيكشف، وإنما ترتدي ملبس واسع فضفاض.

حكم صلاة المرأة بـ البيجاما 
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم صلاة المرأة بالبيجاما وملابس النوم، وقال إن المرأة مأمورة في الصلاة بستر عورتها التي تشمل جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين.

وأشار الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: (ما حكم صلاة المرأة بالبيجاما؟)، إلى أن الشرع لا يتوقف عند الأسماء، مؤكدًا أن صلاة المرأة بالبيجاما أو غيرها، يجوز ما دام مغطيًا لجسدها وعورتها المأمورة بسترها.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، أن البيجاما ما دامت غير كاشفة لما تحتها أو شفافة، فيجوز الصلاة بها أو بغيرها.

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