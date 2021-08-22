حكم صلاة المرأة ببنطلون ضيق.. الإفتاء توضح

ما حكم صلاة المرأة ببنطلون ضيق وعليه بلوزة طويلة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجابت لجنة الفتاوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.



وأكدت لجنة الفتاوى خلال الصفحة الرسمية لدار الإفتاء أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة.

هل يجوز الصلاة ببنطلون ضيق في المنزل

وقال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال تقول صاحبته "هل يجوز الصلاة بالبنطلون الضيق في المنزل" إن عورة المرأة من جميع جسدها عدا الوجه والكفين ويشترط لصحة الصلاة أن تكون الملابس فضفاضة لا تشف ولا تجسد مفاتنها وعلى ذلك يجب أن يكون البنطلون واسع وليس ضيقا كما أنه يجوز إذا كان البنطال ضيقا أن ترتدي شيئا طويلا واسعا من الأعلى ليغطي حتى الركبة فهنا يجوز الصلاة ،أما غير ذلك فلا تصح الصلاة .

وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ردا على سؤال تقول صاحبته: "هل يجوز الصلاة بالبنطلون الضيق في المنزل"؟ إن عورة المرأة من جميع جسدها عدا الوجه والكفين ويشترط لصحة الصلاة أن تكون الملابس فضفاضة لا تشف ولا تجسد مفاتنها وعلى ذلك يجب أن يكون البنطلون واسع وليس ضيقا كما أنه يجوز إذا كان البنطال ضيقا أن ترتدي شيئا طويلا واسعا من الأعلى ليغطي حتى الركبة فهنا يجوز الصلاة، أما غير ذلك فلا تصح الصلاة.



وقال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين: "إنه يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون بشرط أن ترتدي شيء واسع فضفاض وطويل عليه".

وأوضح أمين الفتوى: أن من ترتدي ملابس ضيقة في الجامعة عليها ألا تترك الصلاة، وتصلي به، وتسأل الله أن يرزقها الخشية والخوف منه، وتعلم أن الصلاة والخوف من الله سيدفعها فيما بعد للحشمة الكاملة.

وأضاف أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن بدن المرأة عورة، ولا ينبغي أن يكون الملبس ضيقًا فيصف ولا يكون شفافًا فيكشف، وإنما ترتدي ملبس واسع فضفاض.