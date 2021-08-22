الدوري الإنجليزي| آرسنال يتحدى تشيلسي.. وتوتنهام بقيادة سانتو في ضيافة فريقه السابق

يستضيف فريق آرسنال جاره تشيلسي، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب “الإمارات”، في قمة الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يشعر كثير من مشجعي آرسنال بتفاؤل كبير قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز، لكن هزيمة الفريق (2-0) أمام برنتفورد الصاعد حديثا للبريميرليج، في الجولة الأولى، فتحت كل الاحتمالات بالنسبة للمدرب ميكل أرتيتا وبالنسبة لسياسة النادي في التعاقدات.

ويمكن أن تهدأ الأجواء في أروقة آرسنال إذا نجح اليوم، في الفوز على تشيلسي الذي يقوده المدرب الألماني توماس توخيل، لكنها نتيجة يشكك كثيرون في قدرة فريق أرتيتا على تحقيقها في الوقت الحالي.

ويدخل تشيلسي المباراة بعد نجاحه في الفوز بلقب دوري الأبطال، كما أنه يبدو مؤهلا بقوة للمنافسة على لقب الدوري، بينما آرسنال يبدو في مرحلة انتقالية ويسعى للتحسن بعد احتلاله المركز الثامن في نهاية الموسم الماضي.

ولا ترشح التوقعات أرتيتا للاستمرار في قيادة النادي إلى مرحلة جديدة، وترشحه لأن يصبح أول مدرب يقال في دوري الأضواء هذا الموسم.

وكل هذا يتناقص بصورة صارخة مع الأجواء السائدة في أروقة تشيلسي الذي ربما يشرك لاعبه الجديد روميلو لوكاكو الذي كلفه 97 مليون جنيه إسترليني في اللقاء المقبل يوم الأحد.

ولم يشارك لوكاكو في الجولة الافتتاحية التي فاز فيها تشيلسي على كريستال بالاس (3-0)، لكنه هذه المرة بالتأكيد سيمنح مدربه توخيل خيارا هجوميا إضافيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال البلجيكي لوكاكو الذي انضم لتشيلسي قادما من إنتر ميلان الإيطالي: "أكملت الاستعداد للموسم الجديد. والآن أنتظر معرفة بقية زملائي في الفريق بصورة أفضل".

توتنهام في ضيافة ولفرهامبتون

وسيحل توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه الجديد نونو إسبريتو سانتو ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز النادي السابق لسانتو اليوم، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وكان توتنهام هوتسبير فاز على ضيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب، بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف توتنهام الوحيد عن طريق نجمه هيونج مين سون، في الدقيقة (55) من المباراة.