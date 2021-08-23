وزارة الشباب: البطل الأولمبي مشروع قومي كبير تعمل عليه الدولة حتى عام 2032

قال محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن مشروع الموهبة والبطل الأولمبي مشروع قومي كبير تعمل عليه الدولة حتى 2032، متابعا: المشروع يساهم في اكتشاف الموهوبين رياضيا في مختلف الألعاب.



وأوضح “محمد فوزي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن المشروع يضم 10 ألعاب، وهم التايكوندو والكاراتية وكرة اليد والسالة وغيرهم، مسترسلا: المشروع اكتشف العديد من المواهب ويقوم بإعداداهم للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.



وأكد أن وزارة الشباب تولى الأبطال اهتمام كبير، مسترسلا: هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة للأبطال وذلك بالتعاون مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية.



وفيما يخص مشكلة رفع الاثقال، أوضح أن الوزارة تعاملت مع المشكلة على الفور، منوها إلى أن هناك متابعة كبيرة من قبل الوزارة لكافة الابطال لمنع حدوث مشاكل مشابهة لواقعة رفع الأثقال.