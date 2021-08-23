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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأمر خادم الحرمين.. ترقية وتعيين 57 قاضيًا في ديوان المظالم

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 57 قاضيًا بديوان المظالم.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، قال رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 13 قاضيًا على درجة (رئيس محكمة/ب)، و9 قضاة على درجة (وكيل محكمة /ب) و6 قضاة على درجة (قاضي/أ)، وقاضٍ على درجة (قاضي /ب) و18 قاضيًا على درجة (قاضي/ج).

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فيما شمل الأمر الملكي تعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب) و8 قضاة على درجة (ملازم قضائي).

وأكد اليوسف، أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدا على حرص القيادة الرشيدة على دعم مرفق القضاء الإداري، من خلال دعمه بالكوادر القضائية بما يواكب مسيرته، والذي من شأنه دعم وتطوير أداء مرفق القضاء الإداري بكفاءات مؤهلة؛ بما يسهم في الوصول للغاية المطلوبة بقضاءٍ إداري يتميز بأحكام متقنة تحفظ بها الحقوق وترد المظالم.

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز امر ملكي السعودية اخبار السعودية

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