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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البيئة تبدأ تطعيم العاملين بالوزارة وجهازي الشئون بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

صدى البلد

فى إطار حرص وزارة البيئة للحفاظ على صحة وسلامة عامليها بدأت الوزارة من خلال لجنة من وزارة الصحة بتطعيم العاملين بالوزارة وجهازيها شئون البيئة وادارة تنظيم المخلفات لتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تستمر الحملة على مدار ٣ أيام بمقر الوزارة.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ذلك يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الجميع.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد  بمتابعة كافة الترتيبات والتجهيزات بمقر الوزارة وانتظام سير عملية التطعيم والتى بدأت في التاسعة صباحًا لتسهيل إجراءات تطعيم العاملين بها واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر إلى الأطقم الطبية من أطباء وتمريض لدورهم الكبير في تقديم أوجه الدعم لوقاية المواطنين من فيروس كورونا وجهودهم في تقديم اللقاح للعاملين بالوزارة وجهازي شئون البيئة وإدارة تنظيم المخلفات.

وزارة البيئة وزارة الصحة تنظيم المخلفات لفيروس كورونا الجرعة الأولى بمقر الوزارة

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