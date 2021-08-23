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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحكومة : التطعيم ضد كورونا إلزامي..نائبات : خطوات إيجابية لتقليل إصابات المواطنين .. ولا نريد تكرار سيناريو الغلق..ويؤكدن: تطبيق الإجراءات الإحترازية سلاح قوى لتفادى الموجة الرابعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

صحة النواب: الحكومة لن تسمح  باستهتار المواطنين وعزوفهم عن تلقي اللقاح

برلمانية تناشد المواطنين بضرورة تلقيهم للقاح كورونا

برلمانية: تطبيق الإجراءات الإحترازية 50 % من الوقاية والباقي فى التطعيم

متحدث مجلس الوزراء: الإعتماد علي اللقاحات المصنعة محليا

 

 

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التطعيم  ضد فيروس كورونا إلزامي لكل من هم فوق الـ 18 عاماً، لافتا إلي أن الهدف المستقبلي هو الإعتماد علي اللقاحات المصنعة محليا.

 

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "مستقبلا سيكون هناك إجراءات لمن لم يتلق لقاح كورونا، مضيفا:" لقاح كورونا آمن وفعال للجميع وكل من هم فوق الـ 18 عاما وبالنسبة لطلاب المدارس سوف يتلقون اللقاح".


وأوضح نادر سعد:"تلقي اللقاحات سيشمل جميع المدارس بما فيها الدولية واللغات، لافتا إلي أن موظفي  الدولة لهم الأولوية في تلقي لقاح كورونا، معقبا:" 1.5 مليون معلم سيتلقون لقاح كورونا".

 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "أنه سيتم إعداد جداول لكل وزارة بشأن تطعيم موظفيها بلقاح كورونا".

 

وأشار إلي أن وزارة الصحة ستنسق مع جميع الوزارات بشأن المواعيد المخصصة لتلقي اللقاح، مضيفا:" نقوم بتأمين موظفي الدولة بتلقيهم لقاح كورونا لضمان استمرار العمل وخدمة المواطنين".

 

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نادر سعد: التطعيم ضد كورونا إلزامي لكل من هم فوق الـ18 عاماً

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إجراءات تجريبية.. برلمانية تكشف مصير الموظفين الرافضين لتلقي لقاح كورونا

 

وفى هذا الصدد ، حذر نائبات البرلمان بلجنة الصحة ، المواطنين من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي تعتبر الأشد فتكًا والأوسع انتشارًا والأغرب في الأعراض من الموجات الثلاث السابقة، مطالبين جموع الشعب المصري بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

بداية عبرت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استيائها بشأن ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا مرة أخرى ، وذلك بعد أن شهدت مستوى كبير من الإنحسار طيلة الفترات الماضية، مؤكدة أن تهاون المواطنين وعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية السبب الأكبر فى ذلك .

 

وتابعت: رغم الأهمية الكبرى التى يحققها اللقاح ، إلا أن هناك أعداد غفيرة من المواطنين يعزفون عن أخذه، منوهة إلى أن استهتار المواطنين وعزوفهم عن أخذ اللقاح ، الحكومة لن تسمح بتمريره تمريره مرور الكرام، مشيرة إلى أن الدولة ستضع عقوبات رادعة لمن يمتنع عن أخذ اللقاح .

 

وعن الإجراءت التى ستتخذها الحكومة إذ لم يتلق أفراد الجهاز الإدارى للدولة لقاح كورونا، أفادت" سعيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مرحلة الحسم قد بدأت لتوها ، و الحكومة ستتخذ  إجراءات حاسمة حيال المخالفين ، وهناك احتمالية كبيرة لـ  توقيع جزاءات تأديبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة حال امتناعهم عن تلقى التطعيم ضد كورونا، أبرزها تحويل الموظف الممتنع عن تلقى اللقاح للمسائلة القانونية ، مع فصله من العمل لحين إنتهاء الموجة الرابعة.

 

وأوضحت أن الحكومة ستراعي فى إجراءتها فئة العاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة ، معقبة:" فى أعداد من المواطنين ، وكذا العاملين بالجهاز الإداري للدولة عندهم أمراض مزمنة ، ومينفعش ياخدوا اللقاح ".

 

من جانبه ، قالت النائبة، ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا بدأت فى التزايد ، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة يرجع في المقام الأول إلى حالات الإستهتار ، وعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية من جانب أعداد غفيرة من المواطنين .

 

 وطالبت “ عبد العظيم ” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" المواطنين بضرورة تلقيهم للقاح كورونا، والإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا ، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص باللقاح ، وذلك بشكل يضمن حصول كل شخص على اللقاح قبل تفشي الموجة الرابعة للفيروس ، معقبة:" التطعيم فى الفترة الحالية مهم جدا ، لاسيما وأن أغلب دول العالم ، بدأت فى تصنيعه ، كما أن مصر بذلت جهودا مضنية في سبيل الحصول علي هذا اللقاح ، واستطاعت أن توفره وبكميات كبيرة ".

 

و حذرت عضوصحة النواب، المواطنين من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، و التي تعتبر الأشد فتكًا والأوسع انتشارًا من الموجات الثلاث السابقة، مؤكدة أن اتجاه الدولة حالياً تطعيم كل المطلوب تطعيمهم من المواطنين، ومن المتوقع وقريبا جدا يكون دخول أي مصلحة حكومية كموظف أو كمواطن غالبا هيكون مرهون بتلقي التطعيم .

 

وفى سياق متصل،أكدت النائبة، عبلة الألفى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أننا على أعتاب الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا ، مشيرة إلى أن هناك زيادة طفيفة فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة القليلة الماضية أغلبها أعراض بالجهاز الهضمي بعد أن كانت الأعراض ممثلة فى الجهاز التنفسي.

 

وأضافت “ الألفى ” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ولمواجهة الموجة الرابعة من كورونا، فهناك سلاحين لا ثالث لهما ، أحدهما يتمثل في زيادة نسبة أعداد التطعيم ضد كورونا لـ 60% لمن دون سن الـ 18 ، على أن تجعل الدولة التطعيم إجباريا وبدون مقابل، مثلما توفره أغلب دول العالم بالمجان ، وثانيهما يتمثل فى استغلال جموع الشعب المصري هذه الفرصة ، والإقبال على التطعيم.

 

وشددت عضو صحة النواب على ضرورة إلتزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الإحترازية، والحفاظ على التباعد الإجتماعي ، والإلتزام بإرتداء الماسك الطبي فى الأماكن العامة، وكذا أماكن العمل ، مع مراعاة عدم التقيبل، معقبة:"كورنا موجودة بمعدلات كبيرة ، وتطبيق الإجراءات الإحترازية تمثل 50 % من الوقاية ، والـ 50 % الباقية تتمثل فى التزامهم بالتطعيم".

 

 

 

نادر سعد كورونا الإجراءات الاحترازية الصحة مجلس النواب

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