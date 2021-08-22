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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نادر سعد: التطعيم ضد كورونا إلزامي لكل من هم فوق الـ18 عاماً

صدى البلد

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التطعيم  ضد فيروس كورونا إلزامي لكل من هم فوق الـ 18 عاماً، لافتا إلي أن الهدف المستقبلي هو الإعتماد علي اللقاحات المصنعة محليا.

 

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "مستقبلا سيكون هناك إجراءات لمن لم يتلق لقاح كورونا، مضيفا:" لقاح كورونا آمن وفعال للجميع وكل من هم فوق الـ 18 عاما وبالنسبة لطلاب المدارس سوف يتلقون اللقاح".


وأوضح نادر سعد:"تلقي اللقاحات سيشمل جميع المدارس بما فيها الدولية واللغات، لافتا إلي أن موظفي  الدولة لهم الأولوية في تلقي لقاح كورونا، معقبا:" 1.5 مليون معلم سيتلقون لقاح كورونا".

 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "أنه سيتم إعداد جداول لكل وزارة بشأن تطعيم موظفيها بلقاح كورونا".

 

وأشار إلي أن وزارة الصحة ستنسق مع جميع الوزارات بشأن المواعيد المخصصة لتلقي اللقاح، مضيفا:" نقوم بتأمين موظفي الدولة بتلقيهم لقاح كورونا لضمان استمرار العمل وخدمة المواطنين".

نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء الإعلامي أحمد موسى فيروس كورونا لقاح كورونا طلاب المدارس

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