عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس..أكثر من مليوني شخص استكملوا التلقيح ضد كورونا

صدى البلد

ذكرت وزارة الصحة التونسية أن عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، بلغ حتى مساء الأحد  مليونين و3249 شخصا.

وبحسب وسائل إعلام تونسية بلغ عدد المسجّلين في منظومة (إيفاكس) الإلكترونية لتلقي التلاقيح، 5833001 مسجّلا. أما عدد التلاقيح التي تم تقديمها منذ انطلاق عمليات التطعيم في مارس 2021 فبلغت، وفق بلاغ الوزارة، 4976655 تلقيحا تتوزع إلى 3 ملايين و570 ألفا و899 تلقيحا (جرعة أولى) ومليون و405 آلاف و756 تلقيحا (جرعة ثانية).

وقد تم الأحد 22 أوت، تلقيح 36 ألفا و219 شخصا، من بين 79 ألفا و815 شخصا تمت دعوتهم إلى التطعيم.

تونس تغلق الحدود مع ليبيا بالكامل

تونس.. القبض على النائب لطفي علي بتهمة الفساد

يُذكر أنه تم بتاريخ 20 أغسطس الجاري، وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة حول الوضع الوبائي في البلاد، تسجيل 17 حالة وفاة جراء كوفيد، مصرّح بها أوليا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 22 ألفا و537 حالة وفاة.

كما تم تسجيل 2825 تحليلا إيجابيا وتعافي 2084 شخصا من الفيروس وذلك دائما بتاريخ 20 اغسطس.

الصحة التونسية فيروس كورونا كورونا التلقيح وسائل إعلام تونسية منظومة ايفاكس تلقي التلاقيح

موضوعات متعلقة

تونس تتسلم 20 ألف لتر أكسجين قادمة من إيطاليا

تونس تسعى لعمل مراجعة عاجلة لاتفاقية تجارية مع تركيا

ترشيحاتنا

تظلمات الثانوية العامة 2021 | 6 خطوات تضمن قبول تظلمك

رئيس الوزراء: نعمل على إحياء أول عاصمة إسلامية في أفريقيا

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. رفع الحجز الإداري عن أكثر من ٣ آلاف ممول في ١٥ شهرًا

أسباب إقالة فابيو كاريلي من اتحاد جدة السعودي

الحيز الجغرافي .. نصيحة مهمة لـ طلاب الثانوية العامة في التنسيق "فيديو"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

بينهم الرئيس الهارب.. طالبان تعفو عن جميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

كشري: حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمني.. وسنلعب بالناشئين أمام الزمالك

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

7 أيام من الجحيم في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول.. فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ