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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوي الخدمات في بيلا بـ كفر الشيخ.. صور

جانب من أعمال النظافة
جانب من أعمال النظافة

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، شعار رفع كفاءة تحسين مستوي الخدمات المقدمة في جميع القطاعات، بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق مركز بيلا، وفي إطار الحفاظ علي المظهر الجمالي للمدينة، وتنفيذًا توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وفي هذا الصدد، نفذت الوحدة المحلية بمدينة بيلا، بمتابعة شخصية من نائب رئيس المدينة، محمد أمير ضبعون، حملة مكبرة للنظافة ورفع مخلفات القمامة، وكنس ورفع الأتربة بنطاق المدينة، وتفريغ صناديق القمامة ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة، وذلك لرفع كفاءة الشوارع والميادين والأحياء، وحرصًا علي توفير بيئة صحية للمواطنين.

وامتدت جهود الوحدة المحلية بالمدينة، إلى إزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين  علي الطرق والشوارع، لإعادة الانضباط إلي الشارع وحرصًا على سلامة المواطنين.

وواصل قسم الكهرباء بالمدينة، أعمال صيانة وإصلاح لأعمدة الإنارة بالشوارع والطرق في عدد من أحياء وشوارع المدينة، مع استمرار الأعمال لمراجعة صيانة أعمدة الإنارة والكشافات التالفة وإصلاحها في الطرق الرئيسية والفرعية الواقعة بنطاق مركز بيلا.

واستكملت وحدة الملاريا بإدارة بيلا الصحية، أعمال الرش والتطهير والتعقيم لمنع انتشار كورونا، استهدفت عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية والمنشآت الحكومية وواجهات المحلات بالمدينة.

ووجه رئيس مدينة بيلا، رؤساء القري بالمتابعة الميدانية علي أعمال النظافة الدورية والإنارة وتمهيد وتسوية الطرق وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تابع رئيس قرية روس الفرخ، أعمال النظافة ورفع المخلفات وأعمال تطهير مدخل مصرف التغطية بالقرية.

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وأُشرّف رئيس قرية الجرايدة، علي أعمال النظافة ورفع القمامة وتفريغ حاويات القمامة ونقلها للمقلب الوسيط بالقرية، بجانب المرور علي الوحدة الصحية لمتابعة انتظام سير العمل ومستوي الخدماتً المقدمة للمواطنين، وتابع رئيس قريةً الشطوط، أعمال تمهيد وتسوية الطريق بداية منً مكتب البريد مرورًا بعدد من الشوارع وصولًا بالوحدة الصحية بالقرية، بجانب متابعة حملة النظافة اليومية بالقرية.

ونفذت الوحدة المحلية لقرية إبشان، حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع، باستخدام معدات الوحدة، استهدفت رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات المتراكمة في عدد من الشوارع، ورفع القمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقلب الوسيط بالقرية.

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