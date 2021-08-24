أشرف العشري عن عودة المصريين من أفغانستان : مصر أصبح لها أجهزة ذات أذرع كبيرة

قال الكاتب الصحفي ، أشرف العشري ، إن عملية عودة البعثة المصرية من أفغانستان كانت معقدة ، لأنها كانت تستهدف تأمين المصريين في أماكن خطرة للغاية ، متابعا : " الدولة المصرية كانت لها خطة محكمة في توفير الكثير من السبل نحو البحث عن خطوات عملية لإنقاذ وارجاع المصريين" .

وأضاف الكاتب الصحفي أشرف العشري ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر "، والمذاع على فضائية ، أن الدولة المصرية نجحت في توفير الكثير من استحقاقات الدعم ، وجميع أجهزة الدولة بما فيها الخارجية والأجهزة العسكرية عكست كثيرا من الحرفية في تلك المهمة .

وأشار " العشري " إلى أن مصر نفذت خطة مدروسة منذ أعوام ماضية ، من خلال خطط عملية ناجحة أخرى في بعض مناطق الأخطار

ولفت " العشري " إلى أن عودة البعثة المصرية من أفغانستان يكشف حجم التغيير في أليات التعاطي مع الأزمات ، وأن مصر أصبح لها أجهزة تنفيذية ذات أذرع كبيرة .

وعادت من أفغانستان الجالية المصرية في وقت سابق مساء اليوم وسط استعدادات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.