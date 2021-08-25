عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقتا أسوان والوادي الجديد للفنون الشعبية تشاركان في عروض صيف بلدنا

صدى البلد

تواصل فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أسبوعها الرابع بمدينة دمياط الجديدة على مسرح الحديقة المركزية، ضمن عروض "صيف بلدنا" الفنية، برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

 

وأطلت علينا الليلة 14 بمشاركة فرقتى الوادي الجديد وأسوان للفنون الشعبية، حيث تم تقديم عدد من الرقصات الشعبية لفرقة الوادى الجديد منها "البلح، رقصة الحزام، رقصة الكف".

 

بينما قدمت فرقة اسوان للفنون الشعبية افتتاحية موسيقية غنائية وعدد من الرقصات والعروض النوبية منها "الكارج، البشارية، السوق السياحي، الكف الجعفري، ونجرشاد والتاتا، والزفة النوبي".

txt

وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط مع 5000 مشاهد فى صيف بلدنا برأس البر.. عبد الدايم: الاقبال يعكس الثقة فى المنتج الإبداعي للدولة

 

يذكر أن عروض صيف بلدنا تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله ضمن جهود قصور الثقافة للوصول بالمنتج الثقافي الراقي لكافة المواطنين خاصة اماكن التجمعات بالمدن الساحلية خلال فترة الإجازة الصيفية.

صيف بلدنا صيف بلدنا ٢٠٢١ صيف الاسكندرية صيف2021

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط مع 5000 مشاهد فى صيف بلدنا برأس البر.. عبد الدايم: الاقبال يعكس الثقة فى المنتج الإبداعي للدولة

رأس البر تستضيف المنصورة للفنون الشعبية بعروض صيف بلدنا

ترشيحاتنا

عمرو خطاب: ليس من حق مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي بيعها أو تأجيرها|فيديو

زياد كحيل يودع سباق 200 متر بمنافسات السباحة في دورة الألعاب البارالمبية

يمنى دحروج : الاحتضان مسئولية مش تريند.. وهذا هو سر تدشين حملتي|فيديو

آية أيمن تودع سباق 50 متر في منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية

6 لاعبين يحققون لقب الدوري المصري للمرة الثانية في تاريخهم مع الزمالك

لماذا زار عضوان في الكونجرس الأمريكي مطار كابول بشكل مفاجئ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بالدوري

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي بإستاد الجونة

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

شروط عودة المقيمين إلى السعودية بعد فتح الطيران بين مصر والمملكة

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

فيديو

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

زيزو يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

لم أكن أحبه.. منى زكي تكشف أسرارا لأول مرة عن أحمد حلمي

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ