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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الشريف: شواطئ الإسكندرية للمصريين وميدان محطة مصر سيكون رائعا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه لا توجد شواطئ خاصة بشخص، فالشواطئ لجميع المصريين. 

 

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن مستأجري الشواطئ المخالفين بمجرد انتهاء عقود التأجير سيتم تسلم الشواطئ لـ آخرين.

 

ولفت إلى أن الجميع يعمل من أجل المواطنين، و الإسكندرية هى ملك لجميع المصريين، وليس لـ أهل الإسكندرية فقط.

 

وأشار إلى أن الإسكندرية لها طبيعة خاصة، وهى ملتقى للمصريين.

 

وأوضح أن هناك أعمال كثيرة تتم فى المحافظة، و ميدان محطة مصر سيكون رائعا، بعد أن وصل لـ أسوء ميادين القاهرة.

 

وكشف أن ميدان محطة مصر، أصبح بها باعة جائلين، وبها مشكلات كثيرة، ولذلك تم عقد بروتوكول مع جهاز الخدمة الوطنية من أجل التطوير.

وأوضح أن وزير النقل كامل الوزير له بداخل المحطة، و المحافظة تقوم بالتطوير من الخارج.

 

 

 

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