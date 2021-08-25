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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وثيقة مسربة: طالبان تستهدف موظفي الأمم المتحدة.. واعتداءات لا تتوقف

حركة طالبان
حركة طالبان

كشفت وثيقة أمنية داخلية في الأمم المتحدة، عن تعرض موظفيها في أفغانستان لاعتداء وتهديدات من قبل حركة طالبان، بعد سيطرتها علي أفغانستان.


ووفقا لرويترز، وبحسب الوثيقة فإن حركة طالبان أوقفت موظفا أفغانيا في الأمم المتحدة لدى محاولته الوصول لمطار كابول وفتشت سيارته وعثرت على وثائق هويته التي تؤكد أنه موظف في الأمم المتحدة ثم ضربته.

 

وفي اليوم التالي، زار ثلاثة مجهولين منزل موظف آخر في الأمم المتحدة كان في عمله وقتها وسألوا نجله عن مكانه واتهموه بالكذب وقالوا "نعلم مكانه وماذا يفعل".

 

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وقالت حركة طالبان إنها ستحقق في تقارير ترد عن ارتكاب انتهاكات وحثت منظمات الإغاثة على مواصلة عملها. وقالت هذا الأسبوع إنها ترحب بالمساعدات ما دامت لا تستغل كوسيلة لبسط نفوذ سياسي على أفغانستان.

 

وقالت الأمم المتحدة إنها لا تعلق على وثائق أمنية مسربة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: "السلطات المسؤولة في كابول مسؤولة عن سلامة وأمن موظفي ومقار الأمم المتحدة. نحن على اتصال معها في هذا الشأن".

ونقلت الأمم المتحدة ما يقرب من ثلث موظفيها الأجانب في أفغانستان، وعددهم 300، إلى كازاخستان، وفر آلاف من أفغانستان منذ دخول حركة طالبان إلى كابول.

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