رفع مستوى الإنذار وإغلاق مطار دولي.. ثوران بركان جبل إيبو في إندونيسيا|فيديو

ثار بركان جبل إيبو في شرق إندونيسيا عدة مرات، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة علم البراكين في الأرخبيل، ما تسبب برفع مستوى الإنذار مع إخلاء مناطق وإغلاق مطار دولي مجاور.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، ثار بركان جبل إيبو أكثر من ست مرات منذ مطلع أبريل، ما استدعى إجلاء أكثر من ستة آلاف شخص، فيما أكدت السلطات أنه ما زال يشكل خطرا.

https://twitter.com/deZabedrosky/status/1785139170165354970

وذكرت وكالة علم البراكين في بيان أن بركان جبل إيبو الواقع في مقاطعة شمال سولاويسي، ثار قرابة الساعة 1.15 اليوم الثلاثاء ثمّ مرّتين صباح الثلاثاء نافثا عمودا من الرماد على ارتفاع يزيد عن خمسة كيلومترات.

وأعيد فرض طوق على مسافة ستة كيلومترات حول الزلزال الذي يرتفع على علو 725 مترا فوق سطح البحر.

وحذرت الوكالة السكان من "خطر قذف صخور منصهرة وغيوم ساخنة وحدوث تسونامي نتيجة المواد الناجمة عن الثوران والتي تسقط في البحر".

وأظهرت صور بثتها الوكالة عمودا من الصهارة ينبعث في السماء وغيمة ضخمة من الرماد تنفثها الفوهة وجمرا متوهّجا قرب مساكن.

وأغلقت السلطات مجددا مطار راتولانجي الدولي في مانادو، كبرى مدن المحافظة، الواقعة على مسافة أكثر من مائة كيلومتر من البركان، وفق ما أوردت الهيئة العامة لمراقبة الملاحة الجوية "إيرناف".

وتقع إندونيسيا على «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا بركانيا وزلزاليا كبيرا.