"محتاجة إعادة نظر".. علامات توضح أنك في علاقة صداقة سامة

علاقة الصداقة هي علاقة مهمة ويجب أن تكون صحية ومغذية لكلا الأطراف ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى أنك قد تكون في علاقة صداقة سامة تحتاج إلى إعادة النظر فيها. إليك بعض العلامات المحتملة،وفقا لما نشره موقع إكسبريس:

علامات توضح أنك في علاقة صداقة سامة

علامات توضح أنك في علاقة صداقة سامة

سلبية مستمرة: إذا كان صديقك ينشر السلبية والشكاوى بشكل مستمر وينتقدك باستمرار دون سبب مبرر، فقد يكون هذا علامة على علاقة سامة.

انعدام التوازن في العطاء والاستقبال: إذا كنت دائمًا أنت من يقوم بالاهتمام والتضحية وصديقك لا يبذل نفس الجهد، فقد يكون هذا دليلاً على علاقة غير متوازنة وسامة.

الغيرة والتلاعب: إذا كان صديقك يشعر بالغيرة من نجاحاتك ويحاول تقليلها أو التلاعب بك لصالحه الشخصي، فهذا يشير إلى علاقة غير صحية وسامة.

عدم الاحترام: إذا كان صديقك يتصرف بطرق تجعلك تشعر بعدم الاحترام، مثل الانتقاص منك أو تجاهل رغباتك واحتياجاتك، فقد يكون هذا علامة على علاقة سامة.

علامات توضح أنك في علاقة صداقة سامة

الشائعات والثرثرة: إذا كان صديقك ينشر الشائعات ويثرثر عنك أو عن الآخرين بشكل مستمر، فقد يكون هذا دليلاً على علاقة سامة وغير صحية.

عدم الدعم والتشجيع: إذا كان صديقك لا يدعمك في أهدافك ولا يشجعك على التطور والنمو الشخصي، فقد يكون هذا علامة على علاقة غير صحية.

إذا كنت تشعر بوجود أي من هذه العلامات في علاقتك الصداقة، فقد تكون من الجيد إعادة التفكير في هذه العلاقة والنظر في الأثر السلبي الذي قد تكون له على صحتك العقلية والعاطفية، قد تحتاج إلى وضع حدود والبحث عن صداقات أكثر صحة وتوازنًا.