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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024: خطط لقضاء إجازة

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024  وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

  كن حذرا بشأن الشؤون المالية ولكن صحتك جيدة، يساعدك التواصل المناسب على استكشاف المشكلات المتعلقة بالحب وإصلاحها، المزيد من فرص العمل سوف يطرق الباب، هذا الأسبوع جيد للاستثمارات.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

 يعد موقفك أمرًا بالغ الأهمية في اجتماعات الفريق وسيوافق العملاء على الالتزام. قد لا يكون المشروع على مستوى العلامة وسيحتاج العميل إلى إعادة صياغة قد تؤثر على الروح المعنوية. 

 برج الميزان اليوم عاطفيا 

خطط لقضاء إجازة في نهاية هذا الأسبوع أو قم بتقديم الحبيب للعائلة للحصول على الموافقة. كن عقلانيًا أثناء إجراء المناقشات ووفر المساحة الشخصية في كل مكان. قد تفاجئ الحبيب بالهدايا.

برج الميزان اليوم صحيا 

 يكون أحد الأسباب الرئيسية لتدهور صحتك، سيظهر على بعض كبار السن أعراض مشاكل القلب وسيحتاجون إلى رعاية طبية على الفور، قد تشكو الإناث من مشاكل أمراض النساء بينما قد يصاب بعض الأطفال بالحمى الفيروسية والتهاب الحلق. 

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

اغتنم هذه الفرصة لتحقيق أحلامك التي طال انتظارها بما في ذلك شراء المجوهرات أو تجديد المنزل أو شراء سيارة، يمكنك أيضًا التفكير في الاستثمار في العقارات اليوم.

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