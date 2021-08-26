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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حرف يدوية ومأكولات هندية وعلاقات وثيقة بين البلدين.. ندوة مصرية هندية في المجلس الأعلى للثقافة

صدى البلد

استقبل المجلس الاعلي للثقافة ندوة حول “ العلاقات الثقافية بين الهند ومصر” في اطار مبادرة لوزارة الثقافة المصرية تحمل اسم “ العلاقات الثقافية” بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية فى مصر و سفارة العند بالقاهرة.

 

و بدات الفعالية بالحديث عن العلاقات بين مصر و الهند و التشابه و التداخل بين البلدين على مر العصور و عن عادات الهند و تاريخها الطويل المشرف و تشابها مع مصر و عن تقدم الهند فى شتي المجالات و كل ما يخص العلاقه بين البلدين.

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هشام عباس يفتح صندوق الذكريات ونوران أبو طالب تجرى حوارا غنائيا مع الجمهور

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ندوة حول العلاقات الثقافية بين مصر والهند بالمجلس الأعلى للثقافة

كما تحدث  دكتور محمد حجازي - سفير مصر الاسبق لدى الهند و طارق الشناوي - كاتب صحفي وناقد سينمائي معروف و الممثلة كوكلا رفعت - مصورة وثائقية و الدكتورة هالة أبو الفتوح - أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرةو  الأستاذ الدكتور شريف الجيار - أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب جامعة بني سويف و الأستاذ الدكتور أحمد القاضي - المستشار الثقافي السابق لجمهورية مصر العربية في الهند عن العلاقات المصرية الهندية و كل منهم تحدث من وجهة نظره عن ما عاصره في الهند او من خلال دراسته عن العلاقه بين البلدين 

 

كما ضمت الفعالية معرض يضم صور توثق العلاقات بين مصر و الهند و اماكن عرض خدمات الحرف اليدوية الخاصة بهم و ايضا المأكولات الهندية الشهيرة.

 

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المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة جامعة بنى سويف جمهورية مصر العربية العلاقات المصرية الهندية وزارة الثقافة المصرية

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ندوة حول العلاقات الثقافية بين مصر والهند بالمجلس الأعلى للثقافة

"العلاقات الثقافية بين الهند ومصر".. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة

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