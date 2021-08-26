حرف يدوية ومأكولات هندية وعلاقات وثيقة بين البلدين.. ندوة مصرية هندية في المجلس الأعلى للثقافة

استقبل المجلس الاعلي للثقافة ندوة حول “ العلاقات الثقافية بين الهند ومصر” في اطار مبادرة لوزارة الثقافة المصرية تحمل اسم “ العلاقات الثقافية” بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية فى مصر و سفارة العند بالقاهرة.

و بدات الفعالية بالحديث عن العلاقات بين مصر و الهند و التشابه و التداخل بين البلدين على مر العصور و عن عادات الهند و تاريخها الطويل المشرف و تشابها مع مصر و عن تقدم الهند فى شتي المجالات و كل ما يخص العلاقه بين البلدين.

كما تحدث دكتور محمد حجازي - سفير مصر الاسبق لدى الهند و طارق الشناوي - كاتب صحفي وناقد سينمائي معروف و الممثلة كوكلا رفعت - مصورة وثائقية و الدكتورة هالة أبو الفتوح - أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرةو الأستاذ الدكتور شريف الجيار - أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب جامعة بني سويف و الأستاذ الدكتور أحمد القاضي - المستشار الثقافي السابق لجمهورية مصر العربية في الهند عن العلاقات المصرية الهندية و كل منهم تحدث من وجهة نظره عن ما عاصره في الهند او من خلال دراسته عن العلاقه بين البلدين

كما ضمت الفعالية معرض يضم صور توثق العلاقات بين مصر و الهند و اماكن عرض خدمات الحرف اليدوية الخاصة بهم و ايضا المأكولات الهندية الشهيرة.

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