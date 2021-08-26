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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

 تعيين 311  شاباً .. وصرف 135 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،  قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 311  شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 شباب من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 897 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 1043 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من  محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن  ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 106 آلاف جنيه لـ 46 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و 29 ألفاً و 908 جنيها رعاية صحية لـ 33 عاملاً ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 135 ألفاً و 908 جنيهاً لـ 79 عاملا من المسجلين بالمديرية .

وأوضح أن المديرية  قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 206 منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 11 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 104 منشأة أخرى ، وبحث 3 شكاوى عمالية ، وعمل ندوتين توعية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 59 منشأة ، وإعادة التفتيش على 72 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 14 شكوى عمالية  ، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 7 شكاوى للقضاء ، وتبقي 6 شكاوى منها تحت البحث والدراسة ، كما استخرجت المديرية 201 شهادة قياس مستوى مهارة ، وإصدار 139 رخصة مزاولة مهنة لـ 139 عاملا .

 

 

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان أسوان تعيين 311 شابا كعب العمل فرص عمل للشباب التفتيش العمالي

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