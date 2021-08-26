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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

صدى البلد

الجامب سوت Jump suit أو سالبوت اصبح قطعة اساسية ومهمة جدا فى دولاب اى فتاة ومن اكبر صيحات موضة هذا العام ويختلف عن الأعوام السابقة في الخامة غير الجينز كما في الماضى ويفضل أن يكون من خامات عاليه الجوده وغير شفافة مثل الكتان أو الكريب أو خامه سي واى، مناسب جدا للصباح إذا كان مقلم أو به نقوشات مع حذاء رياضي للوك عصرى بسيط.


وأيضا للسهرات إذا كان بلون واحد وليس به نقوشات مع حذاء كلاسيك وحزام فضى أو دهبى مع اسكارف من الشيفون أو حرير ويفضل أيضا أن يكون واسع من الجزء الأسفل حتى يسهل ارتداء قميص من تحت الجامب سوت وليس من فوقه حتى لايفسد من استايله 
تحرص كثير من الفتيات ارتداءه فى الجامعات مع قميص أو جاكت جينز وسنيكر وحقيبة كروس لأفضل إطلالة رائعة بسيطة ومريحة

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