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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 17.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع 732.7 مليار جنيه مقابل مستوى 715.2 مليار جنيه.

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

أغلق مؤشر البورصة المصرية ايجى اكس 30 عند 11125 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ 2.39% بينما سجل مؤشرEWI EGX70 صعودا بنسبة 1.54% مغلقا الفترة عند 22952 نقطة, بينما سجل مؤشر  S&p ارتفاعا بنحو 1.1% مغلقا الفترة عند 1863 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر البورصة المصرية capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 2.61%مغلقا عند 13440 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 صعودا بنحو 2.19%مغلقا الفترة عند 3954 نقطة.

30 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 30.8 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3136 مليون ورقة منفذة على 321 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول في البورصة المصرية قدرها 34.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2953 مليون ورقة منفذة على 292 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

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