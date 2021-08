عودة جيمس بوند وسندريلا الجديدة.. أفلام أجنبية في دور العرض خلال شهر سبتمبر

تشهد دور العرض الأمريكية والعالمية طرح عدد كبير من الأفلام المنتظرة خلال شهر سبتمبر بعد تأجيل فترات طويلة بسبب جائحة كورونا منها فيلم جيمس بوند الجديد وكاميلا كابيلو في ثوب سندريلا.

عودة جيمس بوند

يعود رجل المخابرات المخضرم جيمس بوند إلى الشاشة مرة أخرى من خلال آخر أفلام دانيال كريج كبطل لهذه السلسلة وهو No Time To Die.

بعد تأجيل ثلاث مرات، قررت الشركة المنتجة لفيلم No Time To Die إقامة العرض الخاص له يوم 28 سبتمبر المقبل في قاعة رويال ألبرت الملكية بلندن.

كان مقررا طرح فيلم No Time To Die في أبريل 2020، ولكن تم تأجيله ثلاث مرات، لكن تم التأكيد عبر الحساب الرسمي لشخصية رجل المخابرات البريطاني الشهير على “تويتر” موعد عرضه الأخير.

يشارك الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك في No Time To Die ويلعب دور الشرير الذي يواجه جيمس بوند، كما المعتاد في أجزاء سلسلة الأفلام البوليسية الشهيرة.

سندريلا العصرية

من المقرر طرح فيلم Cinderella يوم 3 سبتمبر المقبل، وهو عمل موسيقي تدور أحداثه حول القصة الخيالية الكلاسيكية للفتاة التي تتعرض للاضطهاد من زوجة أبيها لكنها تجد حب حاتها في الأمير الوسيم.

تقوم ببطولته كاميلا كابيلا التي أضفت بعدا جديدا لحكاية سندريلا لتضمن أحلامها هذه المرة تحقيق حلم حياتها بأن تصبح مصممة أزياء شهيرة وأن يكون لها الكارير الوظيفي الخاص بها، لكن زوجة أبيها تعترض طريقها كالمعتاد.

يساعد الممثل بيلي بورتر "عرابها" سندريلا على حضور حفل اختيار زوجة الأمير الشاب، الذي يقع في حبها منذ اللحظة الأولى لكنها ترفض أن تستبدل الغرفة الصغيرة في أسفل منزل زوجة أبيها بحجرة كبيرة في القصر دون جدوى.

تحرص سندريلا العصرية على إيجاد الحب الذي تجده في الأمير الوسيم الذي يقوم بدوره الممثل نيكولاس جاليتزيني بالتزامن مع تحقيق حلمها واستقلاليتها الوظيفية، في الفيلم المنتظر طرحه منذ فترة طويلة.

يشارك في بطولة فيلم Cinderella الجديد كل من ميني درايفر، بيرس بروسنان، جيمس كوردن، وأخرجته كاي كانون، وهو من إنتاج شركة سوني لكن أمازون حصلت على حقوق توزيعه في أبريل الماضي وعرضه على منصتها بدلا من دور العرض.

أحدث أبطال مارفل

تستعد شركة مارفل لطرح فيلمها الجديد Shang-Chi المنتظر بشدة في السينمات العالمية يوم 3 سبتمبر المقبل.

فيلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings هو واحد من أفلام الأبطال الخارقين الذي كانت مارفل تتطلع لطرحه منذ فترة طويلة، وتدور أحداثه حول البطل الذي يعتمد على الكونج فو كسلاحه الخاص بدلا من الأسلحة الحقيقية في مواجهة عصابة الخواتم العشر.

تمتد أحداث فيلم Shang-Chi لأكثر من ساعتين، ويشارك في بطولته كل من سيمو ليو، وأوكوافينا، ميشيل يوه، تيم روث، بيندكت وونج، وهو إخراج ديستين كريتون.