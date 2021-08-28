رئيس الملتقى العربي للمرأة عن متحدث ذوي الهمم: "أول مرة قابلته دخل قلبي"

قالت الدكتورة منى أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة الملتقى العربي للمرأة العربية، إنها تعتبر نفسها الأم الروحية للمتحدث الرسمي باسم ذوي الهمم عبد الرحمن عرام، معقبة: "أنا ليه الشرف أكون والدته، أول مرة قابلته دخل قلبي مش عارفة إزاي".

وتابعت "منى أبو هشيمة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن والدة عبد الرحمن استطاعت أن تخلق منه طفل معجزة، وشاب يحتذى به بين كل الشباب.

وأشارات "منى أبو هشيمة" إلى أنها عندما تعرفت عليه قامت بالعمل على تكريم والدته لأنها تعبت كثيرًا، معقبة: "كلنا بنقول إحنا تعبنا في تربية أبنائنا، بس أم عبد الرحمن تعبت كثيرا في تربيته".



وأضافت "منى أبو هشيمة" أن "عبد الرحمن عرام كتب قصيدة شعرية لها، وعندما استعمت لها بكت، معقبة: "عبد الرحمن شخص جميل جدًا، وفي يوم من الأيام هيكون ليه مستقبل باهر".

أحد أبطال ذوي الهمم يكشف رسالة الرئيس السيسي له

كشف عبد الرحمن عرام المتحدث الرسمي لـ ذوي الهمم في مصر ، تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي في إحدى مؤتمرات قادرون باختلاف لذوي الهمم.



وأضاف عبد الرحمن عرام في حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة "صدى البلد ": "تم ابلاغي بمشاركتي في حفل قادرون باختلاف والوقوف أمام الرئيس السيسي ".