غموض في واقعة انتحار زوج عقب قتل زوجته بمدينة نصر

تلقي قسم مدينة نصر ثالث بلاغ من الأهالي بالعثور على شخص قتل زوجته لوجود خلافات بينهما؛ ثم ألقي بنفسه من الطابق الخامس في عزبة الهجانة بمدينة نصر.

ويكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم في سرعة كشف غموض واقعة العثور على جثة مواطن عثر عليه ملقى من الطابق الخامس في عزبة الهجانة بمدينة نصر.

تلقي قسم مدينة نصر ثالث بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة شخص بأحد الشوارع.



وعلى الفور انتقل رجال مباحث القاهرة والمعاينة والتحريات الأولية كشفت عن انتحار الزوج عقب قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.