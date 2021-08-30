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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كرة قدم نسائية.. منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بعد التعادل مع تونس

منتخب مصر للكرة النسائية
منتخب مصر للكرة النسائية

تأهل المنتخب الوطني للكرة النسائية للدور قبل النهائي بعد تعادله مع نظيره التونسي بنتيجة 2-2 وتصدره لقمة المجموعة برصيد 7 نقاط.

جاءت المباراة ضمن الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى فى البطولة العربية للسيدات مصر ٢٠٢١.

وحقق  منتخب مصر للسيدات على نظيره منتخب لبنان بنتيجة ٤-٠ في ثاني مبارياته التي أقيمت ضمن منافسات البطولة العربية للسيدات التي تستضيفها حاليا القاهرة.

وسبق أن تغلب منتخب مصر للكرة النسائية على نظيره منتخب السودان بنتيجة 10-0 في مباراة الافتتاح ضمن منافسات  البطولة العربية للسيدات "مصر ٢٠٢١ فى المباراة التى أقيمت بملعب استاد الشرطة.

وانطلقت الثلاثاء الماضي منافسات بطولة كأس العرب للسيدات فى القاهرة بمشاركة منتخب مصر للكرة النسائية على أن تستمر حتى يوم ٦ سبتمبر المقبل.

وتقام منافسات بطولة كأس العرب للسيدات فى القاهرة على ملعب استاد الشرطة وذلك بعدما نال إشادة من جانب اللجنة المنظمة التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم عقب إجراء العديد من الزيارات إلى الملعب والاثناء على التجهيزات الخاصة بالملعب من أجل استضافة البطولة العربية وخروجها فى أبهى صورة أمام العالم.

فيما تحدد موعد مباراة نصف نهائى البطولة العربية للسيدات يوم ٣ سبتمبر المقبل على أن تقام المباراة النهائية يوم ٦ من الشهر ذاته.

قرعة كأس العرب للسيدات

وأسفرت قرعة كأس العرب للسيدات التى أقيمت المراسم الخاصة بها فى القاهرة عن وقوع منتخب مصر لكرة السيدات ضمن منافسات المجموعة الأولى بجانب منتخب تونس ومنتخب السودان ومنتخب لبنان.

بينما ضمت المجموعة الثانية ثلاث منتخبات عربية ضمت كل من منتخب الأردن ومنتخب الجزائر ومنتخب فلسطين.

ويقيم الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس العرب للسيدات للمنتخبات في نسختها الثالثة بالقاهرة، خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم.

وتعد البطولة العربية للسيدات إحدى البطولات التابعة إلى الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في قائمته لهذا الموسم 2021 - 2022.

يذكر أن النسخة الأولى من البطولة أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.

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