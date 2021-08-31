برلماني : إنشاء مجمع للورش الحرفية بمنطقة الأمل ضمن أوجه تحسين الأحوال المعيشية لقاطنيها

ثمن النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، جهود القيادة السياسية في وضع خطة إستراتيجية تهدف إلي القضاء علي العشوائيات في مصر وذلك في زمن قياسي، لافتا إلي أن الرئيس السيسي أول من أقتحم هذا الملف خاصة وإنها كانت بمثابة قنبلة موقوته تهدد أمن وسلامة المجتمع.

و أضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إقامة مجمع متكامل للورش الحرفية بمدينة الأمل بتوجيهات من الرئيس السيسي يعد أكبر دلالة أنه يتابع عن كثب خطوات تحسين الأحوال المعيشية للقاطنين بها وذلك بمنحهم فرصة عمل تتميز بالقرب من المسكن، معقبا " الريس بيدي فرصة عمل جنب البيت توفر عليهم الهجرة الداخلية لأي منطقة أخري وده نوع من التيسير".

وناشد عضو مجلس النواب، بأهمية تطبيق هذا التوجيه علي مختلف المناطق التي تحتوي علي مساكن بديلة للعشوائيات بحيث يكون مجتمع سكني بداخله مجمع خاص بالأعمال التجارية والمهن المختلفة.

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات شرق القناة، واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمشروعات الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة علي مستوي الجمهورية، وكذلك مشروع استصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء".

واطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات استصلاح وزراعة ٢٧٠ ألف فدان بوسط وشمال سيناء، خاصةً ما يتعلق بأفضل الزراعات وفقاً للدرسات المناخية والزراعية بالمنطقة، والخطوات التنفيذية لتوفير ونقل المياه إلى الأراضي المستهدف زراعتها، فضلاً عن سير العمل بالمحاور والطرق الواقعة في نطاق المشروع.

ووجه بمواصلة التنسيق والتكامل ما بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك القطاعات الاكاديمية والعلمية لتعزيز الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، وأخذاً في الاعتبار مردوده الهام على جهود الدولة في التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء بالكامل وتوفير فرص العمل بها.

واضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير شبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بمحور منفلوط، الى جانب محور شمال مدينة الأقصر.

ووجه الرئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تأتي ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التي تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

كما تم عرض خلال الاجتماع أيضاً سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور شرق القاهرة، فضلاً عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور "شينزو آبي"، حيث وجه الرئيس بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل، والذي سيضم وحدات حرفية متخصصة للسكان مزودة بكافة الخدمات اللازمة، في إطار التطوير الشامل للمنطقة.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي.