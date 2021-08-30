4170 وحدة بمدينة العبور لـ سكان العشوائيات.. تفاصيل

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، إن الدولة مستمرة فى توفير السكن الملائم لسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة.



وأضاف خلال لقاء على قناة دي إم سي، ببرنامج الأخبار الذى يقدمه الإعلامي هيثم سعودي، أن الدولة حولت هذا المكان من منطقة غير صالحة لـ مساكن مميزة.



ولفتت أن الدولة تنفذ 134 عمارة تحتوى على 4170 وحدة سكنية بـ مساحات مختلفة، و900 وحد تجارية لتوفير الاحتياجات للمواطنين.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء المرحلة الأولى و المقدرة بـ 70 عمارة من 134، وتم الانتهاء شبكات الصرف و المياه، وتم الانتهاء من تنفيذ مركز طبي، والانتهاء من تنفيذ مدرسة و 2 فرن، والآن يتم الانتهاء من مدرسة أخري.



وكشف أنه خلال الأشهر القادمة سيتم الانتهاء من باقى العمارات فى المرحلة الثانية.