عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشفيات جامعة عين شمس: متحور دلتا سريع الانتشار ويصيب الأطفال أكثر

اجراءات احترازية
اجراءات احترازية

قالت الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على لقاحات كورونا أمر ضروري، حيث يجب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة منعا لنقل العدوى إذا كان الشخص حاملا لها، وبخاصة أن مصابي الأمراض المزمنة مناعتهم ضعيفة قد يتعرضون لأخطار صحية جمة إذا انتقلت العدوى إليهم. 


وأضافت الدكتورة سامية عبده خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، أن فيروس دلتا سريع الانتشار ويصيب الأطفال، مع العلم أن الأطفال لا يحصلون على التطعيمات وبالتالي فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يمثل خطرا صحية عليهم. 


وتابعت نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى: "فيروس كورونا دائم التحور، وبعض هذه التحورات قد لا يكون مؤثرا، والبعض الأخر قد يكون ذا صفات مميزة مثل متحور دلتا الذي يتميز بإصابته للأطفال وسرعة انتشاره الكبيرة، لكن اللقاحات تساعد الجسم بنسبة 70% على مقاومته، كما أن عمليات تصنيع اللقاحات تراعي المتغيرات المختلفة للتعامل مع تحورات الفيروس، ويجب الحصول على أي نوع من اللقاحات المتاحات للحصول على الحماية المناسبة".

مدير مكافحة العدوى لقاحات كورونا نقل العدوي ارتداء الكمامات الالتزام بالإجراءات الاحترازية فيروس دلتا فيروس كورونا

ترشيحاتنا

جمال الحاجي: غياب النني ومحمد صلاح لن يؤثر على منتخب مصر أمام انجولا

تعليم الجيزة تجهز 30 لجنة لـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

بسبب الفستان .. عروس في ورطة بعد حفل زفافها

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل

تتفوق على أبل وشاومي.. هونر تصبح ثالث أكبر صانع للهواتف الذكية في الصين

8 خدمات تموين إلكترونية احصل عليها وأنت في بيتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفى محمد قبل مواجهة أنجولا

صداع فى رأس البدري .. 5 لاعبين يعمقون جراح المنتخب قبل مواجهة أنجولا

طارق شوقي : طلاب 4 ابتدائي في العام الدراسي الجديد سيستفيدون من تطوير التعليم

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

بدءا من اليوم.. البترول تحذر المواطنين بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر|تفاصيل

كاف يؤجل كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ليس مصرياً.. ميدو يكشف عن بديل مدرب فريق الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديوجراف.. أخطر من كورونا.. تفشي فيروس جديد مجهول في الهند

فيديوجراف.. ضبط سائق قتل شخصين ودهس 5 مواطنين بالموسكي

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ