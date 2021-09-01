مستشفيات جامعة عين شمس: متحور دلتا سريع الانتشار ويصيب الأطفال أكثر

قالت الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على لقاحات كورونا أمر ضروري، حيث يجب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة منعا لنقل العدوى إذا كان الشخص حاملا لها، وبخاصة أن مصابي الأمراض المزمنة مناعتهم ضعيفة قد يتعرضون لأخطار صحية جمة إذا انتقلت العدوى إليهم.



وأضافت الدكتورة سامية عبده خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، أن فيروس دلتا سريع الانتشار ويصيب الأطفال، مع العلم أن الأطفال لا يحصلون على التطعيمات وبالتالي فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يمثل خطرا صحية عليهم.



وتابعت نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى: "فيروس كورونا دائم التحور، وبعض هذه التحورات قد لا يكون مؤثرا، والبعض الأخر قد يكون ذا صفات مميزة مثل متحور دلتا الذي يتميز بإصابته للأطفال وسرعة انتشاره الكبيرة، لكن اللقاحات تساعد الجسم بنسبة 70% على مقاومته، كما أن عمليات تصنيع اللقاحات تراعي المتغيرات المختلفة للتعامل مع تحورات الفيروس، ويجب الحصول على أي نوع من اللقاحات المتاحات للحصول على الحماية المناسبة".