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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هدير أبو زيد: "حياة كريمة" حلم يتحقق على أرض الواقع

الإعلامية هدير أبو
الإعلامية هدير أبو زيد

قالت الإعلامية هدير أبو زيد، إن مشروع حياة كريمة حلم يتحقق على أرض مصر، من خلال مشروعات كبيرة وتطوير وتنمية تطول كل قرى مصر التي حُرمت من الاهتمام لسنوات طويلة.


وأضافت أبو زيد، خلال تقديم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن المبادرة تغير حياة حوالي 58 مليون مواطن مصري، حيث نجد في كل قرية من القرى المستفيدة أيادٍ تنفذ وعقول تفكر ليلا ونهارا: "مفيش وقت نضيعه لأن الناس استنت كتير عشان تشوف اللي بيحصل على أرض الواقع، استنوا سنين من الإهمال مكنتش بتطالهم يد التنمية والتطوير، والنهاردة بنشوف كل اللي محتاجينه بيتنفذ ضمن مبادرة حياة كريمة".

وتابعت: "هناك نحو 4584 قرية يعمل بها 30 وزارة وجهة معاونة مع جمعيات أهلية وتضافر لجميع الجهود لتلبية كل احتياجات الأهالي التي ستنفذ على أرض الواقع، ونحن اليوم موجودون على أرض أسوان لكي نخبركم بما يحدث على أرض ونشرح كيف وصلت حياة كريمة إلى المستفيدين، وسنكون موجودون على مدار حلقة اليوم الجمعة، من البرنامج للحديث عن المشروعات التي تم تنفيذها في الشرقية والمنوفية ودمياط وعدة محافظات أخرى مثل الشرقية والوادي الجديد وسوهاج".

وقدم برنامج صباح الخير يا مصر  الجمعة حلقة خاصة عن حياة كريمة من داخل القري المصرية في ١٣ محافظة ينقل فيها ما تم على أرض الواقع ويلتقي فيها بالمواطنين الذين شاهدوا قراهم  قبل وبعد دخول المشروع القومي ( حياة كريمة ) وكيف تبدل الحال.

مشروع حياة كريمة أرض مصر قرى مصر المشروع القومي حياة كريمة الشرقية والوادي الجديد

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