محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال أعمال تطهير خطوط الصرف بدسوق.. صور

استعداداً لفصل الشتاء

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، استكمال أعمال تطهير خطوط الصرف وحل مشاكل الصرف اليومية بأماكن متفرقة في مدينة دسوق، وذلك استعداداً لفصل الشتاء.

وأشرف على هذه الأعمال، المحاسب، السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق وأحمد عيسى، نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بدسوق برئاسة المهندس هاني البسيوني مدير المنطقة، والمهندس، محمد جاويش مدير شبكات الصرف الصحي بدسوق ومنتصر عبد الرحيم، مسئول الصرف الصحي بدسوق

وبدأت فجر اليوم أعمال التطهير لخطوط الصرف الصحي بمناطق تطهير شارع عبده زعلوك مع تقاطع شارع عبد العزيز مع السينما أمام قهوة رويال ومازال العمل مستمراً يومياً بمناطق مختلفة بأنحاء المدينة.

كما تضمّنت متابعة استكمال حل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة بمناطق متفرقة منها شارع الجيش أمام مستشفى الزهراء، زاوية فرج الصايغ عند بقالة محمد سرور، شارع عطوة طريق قلين، موقف الأرياف عند الصردى شارع السيد عيسى أمام شبكة الكهرباء، شارع الشهداء بدحروج، وشارع الجماجمونى بدحروج، شارع السجل المدني بحي مساكن مكة، شارع الدلو بالكشلة بمتابعة نائب رئيس المدينة لجهاز النظافة المحاسب أحمد سلطان، ورؤساء الأحياء رئيس حي جنوب رئيس حي شمال والمتابعة الميدانية ومازال العمل مستمرًا تباعًا.

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