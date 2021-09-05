غرفة الملابس: إنشاء 100 موقع إلكتروني للمصانع الصغيرة والمتوسطة

قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن الغرفة سوف تدعم إنشاء 100 موقع إلكتروني للمصانع الصغيرة المتميزة خلال الفترة المقبلة لتسويق منتجاتها إلكترونيا.

وأوضح الدكتور محمد عبد السلام، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “جاهز ماركت”، اليوم الأحد، أنه يتم حاليا التعاون مع شركة أيضا لتسهيل إنشاء مواقع إلكترونية للمواقع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وأضاف أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على نسبة ٩٠٪ من قطاع الملابس، وذلك من إجمالي ١٠ آلاف مصنع عاملة بالقطاع.

وأكد أن المصانع الكبيرة التي استطاعت مواكبة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية عددها لا يتعدى 500 إلى 1000 مصنع على إجمالي الجمهورية.

وأشار عبد السلام إلى أن الغرفة تعمل على دعم الصناعات الصغيرة من خلال المنصات الإلكترونية الجديدة والمعارض السنوية المتخصصة في مجال الملابس.

ونوه إلى أن قطاع الملابس الجاهزة فقد قدراته في السوق الأفريقية والعربية، وهذا جعل غرفة صناعة الملابس تتجه نحو التجارة الإلكترونية.

ولفت إلى أنه يجري التعاقد مع إحدى الشركات لتدشين موقع إلكتروني يسهل استخدامه من قبل أصحاب المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، وهناك جهاز تنفيذي لغرفة الملابس لمتابعة المنصة والخدمات المقدمة للمصانع.