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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وئام عثمان: مصر تمتلك كل مقومات التقدم.. ومبادرة حياة كريمة نموذج عالمي

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن مصر تقدم للعالم نموذجا مختلفا ورائدا؛ من خلال مبادرة حياة كريمة، مضيفة أن مصر خلال الفترة الأخيرة عادت بقوة في كل المجالات الداخلية والخارجية. 

 

وأكدت وئام عثمان، في حوار عبر تطبيق "زووم"، لبرنامج “من مصر”، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الأحد، أن مصر استطاعت توطين التنمية البشرية، مشيرة إلى أنها تمتلك كل مقومات التقدم، ومبادرة حياة كريمة نموذج عالمي.

 

واشارت الدكتورة وئام عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إلى أن الطبقة الوسطى تعود بقوة، ومعها التوازن في المجتمع المصري، مستدركة أن مبادرة حياة كريمة والتي تكلف ما يقرب من 700 مليار جنيه لتطوير الريف المصري؛ تعد مشروع القرن، وأكبر مشروع تنموي في العالم. 

 

ونوهت الدكتورة وئام عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، بأن المبادرة تقوم على التبرع من قبل المجتمع المدني، وأبرزت تعاونا كبيرا بين الوزارات المختلفة. 

 

وأضافت الدكتورة وئام عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أن مصر حققت التوازن الاستراتيجي في المنطقة، لافتة إلى أن الدولة عادت بقوة غير عادية للمنطقة العربية، والأمر واضح للجميع. 

اخبار التوك شو حياة كريمة وئام عثمان جامعة بورسعيد المجتمع المدني

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