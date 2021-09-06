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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من خالد الغندور على إقالة حسام البدري

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، على إقالة حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب من منصبه عقب تعادل الفراعنة أمس أمام الجابون. 

 

وأكد خالد الغندور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن أداء المنتخب الأول كان سيئا تحت قيادة أجيري وبرادلي وشوقي غريب قائلا “السؤال هو امتى أداء المنتخب كان جيدا مع آخر 5 أسماء قادت المنتخب”. 

 

وأضاف أن المنتخب عقب تأهله لـ كأس العالم روسيا 2018 قدم أداء سيئا ومخيب للآمال أيضا مشددا على أن الأنسب هو تغيير نظام الكرة في مصر قبل إقالة البدري.

 

وتابع أن اتحاد الكرة طلب من البدري عدم خوض مباريات ودية من أجل استكمال بطولة الدوري إضافة لأن الموسم الماضي أصر الاتحاد على استكماله من أجل الأهلي وتتويجه باللقب. 

 

وأكمل أن الاتحاد أصر على استكمال الدوري ووافق على تلاحم المواسم وإجهاد اللاعبين بدنيا ونفسيا مشددا على أن نظام الكرة كله يجب أن يتم تغييره. 

 

وتابع أن نظام التأجيل وتلاحم المواسم واستمرار الدوري لمدة 12 شهرا متواصل أشياء يجب تغيرها كليا وعقب ذلك التفكير في إقالة البدري وأداء المنتخب الأول. 

 

وفي وقت سابق أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تعيين فينجادا لقيادة المنتخب الأول خلفا لـ حسام البدري.  

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" الإعلان بعد قليل فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر".

توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري.

 

3اخطاء  ارتكبها حسام البدري أمام الجابون أشعلت نار الغضب ضده.. تحليل
 


تسبب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم فى حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير نتيجة الظهور الباهت للفراعنة فى مباراته التى أقيمت أمام الجابون أمس فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وظهر منتخب مصر بمستوى فنى غير جيد بداية من منتصف الشوط الأول وحتى نهاية المباراة وهو ما تسبب فى حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير ومحبي كرة القدم المصرية.

وظهور منتخب مصر بهذا الشكل غير الجيد فنيا كان للعديد من الأخطاء الفنية التى وقع فيها حسام البدري والتى نرصدها فيما هو مقبل :

الاستبعاد المفاجئ لـ طارق حامد

فاجأ حسام البدري الجميع باستبعاد طارق حامد نجم وسط المنتخب من التشكيل الأساسى للفراعنة خلال مواجهة الجابون أمس وهو ما أدى إلى فرض العديد من علامات التعجب والاستغراب خاصة وأن اللاعب كان أحد أهم نجوم الفراعنة فى المباراة الأولى أمام أنجولا والتى فازت بها مصر بهدف دون رد .


ولم يشارك طارق حامد على الإطلاق خلال مواجهة الجابون وفضل البدري تواجد الثلاثي حمدى فتحى وعمر جابر وعمرو السولية فى وسط الملعب وهو ما أدى إلى فقد جزء كبير من الشراسة التى يتمتع بها طارق حامد فى منتصف الملعب .


عمر جابر .. لم يحضر بعد 

ظهر عمر جابر لاعب وسط المنتخب الوطنى بمستوى باهت للغاية فى مباراة أمس ، وهو ما تسبب فى توجيه عبارات النقد اللاذعة للبدري المدير الفنى نتيجة إصراره على الدفع به فى بداية المباراة ، رغم أن اللاعب كان يمر بوعكة صحية قبل المباراة بأيام قليلة وغاب على أثرها عن مواجهة أنجولا فى الجولة الأولى .


وصاحت الجماهير ضد البدري نتيجة إصراره على تواجده فى الملعب رغم الظهور السيىء طوال أوقات المباراة ووجود لاعبين أفضل منه كثيرا على مقاعد البدلاء وعلى رأسهم طارق حامد .


التغييرات المتأخرة وتقليص أدوار قفشة

تسبب تأخر حسام البدري فى إجراء التغييرات فى لعب مصر أكثر من 20 دقيقة كاملة منقوصين نتيجة طرد عمر جابر الحاصل بعد تلقيه إنذارين فى المباراة ، وعانى المنتخب كثيرا أمام الجابون بعد الطرد وهو ما تسبب فى تلقى هدف وكادت المنتخب أن يخسر .


وتسبب البدرى أيضا فى تضييق أدوار مجدى أفشة بعد أن اعتمد على اللاعب فى مركز الجناح فى الهجوم بجانب محمد صلاح ومحمد شريف وهو ما أدى إلى فقد أفشة الكثير من مميزاته فى مركز صانع الألعاب.


وتعادل منتخب مصر مع الجابون بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وارتفع رصيد مصر إلى 4 نقاط محتلا بها صدارة مجموعته ومنتظرا نتيجة مباراة الغد بين أنجولا وليبيا .

وعلى جانب آخر ، يعقد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم جلسة مع مسئولى اتحاد الكرة من أجل تحديد مصير الدورى الممتاز وموعد انطلاقه.

ويرغب البدرى فى انطلاق الدورى الممتاز أواخر شهر سبتمبر الجارى من أجل خوض اللاعبين عدد من المباريات الرسمية قبل الدخول فى معسكر مغلق أوائل شهر أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباراتى ليبيا فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

اتحاد الكرة أعلن تأجيل انطلاق الدورى الممتاز والقرعة الخاصة به وتقرر منح أجازة إضافية للأندية للحصول على اكبر قسط من الراحة خاصة بعد المجهود الكبير الذى بذله اللاعبون خلال الموسم الكروى المنقضى .

اتحاد الكرة الأهلى الاتحاد المصري صدى البلد البدري خالد الغندور

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