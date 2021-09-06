أزمة محمد صلاح مستمرة.. 4 تحديات تواجه مدرب منتخب مصر الجديد

لا صوت يعلو فى الشارع الرياضي المصري فوق صوت من هو مدرب منتخب مصر الجديد ؟، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم الشكر للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده لإعلان الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وفى ضوء هذا يرصد صدى البلد التحديات التى ستواجه مدرب منتخب مصر الجديد …

ضغط مباريات الدوري

سيكون المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على موعد مع تحدي صعب بسبب ضغط مباريات الدوري المصري الممتاز فى الموسم الجديد 2021-2022 ، بعدما ألمحت لجنة المسابقات بالجبلاية إلى ضرورة خوض الأندية لمباراة كل ثلاث أيام لانتظام المسابقة المحلية فى الموسم المقبل ومحاولة الانتهاء من مباريات البطولة بحد أقصى شهر يوليو المقبل.

وستكون لجنة المسابقات والأندية فى مأزق حقيقي حال إستكمال بطولة كأس مصر للموسم الحالي حال عدم موافقة الأندية على إلغاء المسابقة ، مما سيتسبب فى حالة من الإرهاق للاعبي المنتخب وأغلبهم سيكون من أندية الزمالك والأهلي وبيراميدز والإسماعيلي.

أزمة محمد صلاح مستمرة

تسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والذي منح الحق للأندية في عدم السماح للاعبيها الأجانب مغادرة الفريق للمشاركة مع منتخبات بلادهم إذا كانت هذه البلدان مدرجة في القائمة الحمراء الخاصة بانتشار فيروس كورونا، الأمر الذي جعل المنتخبات الإفريقية تواجه أزمة بشأن استدعاء لاعبيها المحترفين في أوروبا من أجل المشاركة معهم في تصفيات كأس العالم.

هذا القرار سيضع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر فى ورطة عند استدعاء محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي وأيضا محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا حال عودة من الإصابة واستدعائه للمنتخب.

ازدحام مباريات منتخب مصر

كما تشمل التحديات التى ستواجه مدرب منتخب مصر الجديد ازدحام مباريات الفراعنة سواء على مستوى مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، أو مباريات المنتخب الوطني فى كأس الأمم الافريقية 2022 فى الكاميرون.

ويلعب منتخب مصر مباراته فى الجولة الثالثة أمام نظيره الليبى فى أحد أيام من 6 و9 أكتوبر المقبل، على أن يقام لقاء الإياب فى الجولة الثالثة أحد الأيام من 10 حتى 12 أكتوبر.

ويلتقى منتخب مصر مع أنجولا فى أحد الأيام من 11 حتى 13 نوفمبر فى لقاء الإياب الذى يأتى فى رابع لقاءات المنتخبين بالمجموعة.

وتختتم مصر مشوارها فى دور المجموعات أمام الجابون فى أحد أيام الفترة من 14 حتى 16 نوفمبر المقبل.

كما يبدأ منتخب مصر مبارياته بأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون أمام منتخب نيجيريا يوم 11 يناير ثم غينيا بيساو يوم 15 و السودان يوم 19 يناير، على أن يتأهل أول المجموعتين إلى دور الـ16، وأحسن 4 فرق من المركز ثالث.

ثقة الجماهير المصرية

سيكون مدرب منتخب مصر الجديد على تحدي يعد هو الأصعب فى كسب ثقة جمايهر الكرة المصرية بتقديم مستوى وأداء فني جيد، بعد ازمة المستوى الفني الباهت الذي ظهر على أداء الفراعنة خلال فترة تولي حسام البدري مسئولية الفراعنة.

وعلى الرغم من النتائج الجيدة إلى حد ما لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري إلا أن سوء الأداء للفراعنة كان عاملاً رئيسياً فى الإطاحة بالبدري بعد هجوم الجماهير المصرية عليه بسبب الاداء الذي لم ينتظرونه من منتخب يتواجد به العديد من الأسماء اللامعة أمثال محمد صلاح وغيره.