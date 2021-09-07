مفاجأة صادمة عن علاقة التدخين بالحماية من فيروس كورونا.. فيديو

وجه الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، رسالة للمدخنين بشأن فيروس كورونا، قائلا: "التدخين يسبب سرطان الرئة والذبحات صدرية إضافة إلى تسببه في قصور في الشريان التاجي".

وأضاف "المغازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "التدخين يسبب نزلات شعبية متكررة، ولا يترك جزء من جسم الإنسان إلا وأصابه بضرر بالغ، فضلا عن تأثيره على المرأة والجنين والطفل"، لافتا: "العقل والمنطق يقولوا أن التدخين لا يحمي من كورونا".



وأشار: "لا يمكن مقارنة رئة المدخين بغير المدخن"، موضحا: "تأثير كورونا عند دخوله الجسم سيكون مختلف عند الشخص المدخن وغير المدخن، وذلك لأن التدخين بصفة عامة يقلل الأجهزة الدفاعية في الجهاز التنفسي".



وأوضح الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر،: "التدخين يصيب المجاري التنفسية التي وظيفتها طرد ومنع الأجسام الغريبة والميكروبات من دخول الجهاز التنفسي، وتتوقف عن وظيفتها".

