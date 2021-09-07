بعد عقوبة شيكابالا.. الاستئناف تنظر تظلم الزمالك الأسبوع المقبل

حدد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم موعدا غايته الأسبوع المقبل لبداية نظر التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك ضد العقوبات الصادرة بحقه من إدارة المسابقات حول أحداث مباراة الفريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.



جاء ذلك خلال تسلم المستشار الشوربجى تظلم نادي الزمالك خلال الفترة المنصوص عليها لائحيا.

كانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت مؤخرا، قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي جاءت على النحو التالي على النحو التالي:



-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.



-إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.



-إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.



-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.



-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.



-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.



-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.



-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.



-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.