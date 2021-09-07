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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السعودية تتقدم على عمان بهدف الشهري في تصفيات كأس العالم

صالح الشهري
صالح الشهري

تقدم منتخب السعودية على نظيره العماني بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 42، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله فهد المولد بالكعب، ليمنح التقدم للسعودية بهدف نظيف مع انتصاف المباراة.

تشكيل السعودية

وجاء تشكيل السعودية كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري - عبدالله مادو - ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو- عبدالإله المالكي - سلمان الفرج

خط الهجوم: فهد المولد - سالم الدوسري - صالح الشهري.

وكان المنتخب السعودي قد استهل مشواره في المجموعة الثانية بفوزه على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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