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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: توفير علاج الضمور العضلي لمن هم فوق العامين

صدى البلد



قال هاني الطاهر، عضو اللجنة العليا لعلاج ضمور العضلات بوزارة الصحة، إنه تم حقن 23 طفل بـ علاج الضمور العضلي، متابعا: خلال الاسبوع القادم سيتم حقن 4 أطفال أخرين ليصل العدد بنهاية الأسبوع إلى 30 طفل.
 

وأضاف “هاني الطاهر” خلال مدالخته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن مظاهر التحسن تبدأ في الظهور بعد مرور أسبوعين فقط من تلقي العلاج، متابعا: التحسن الأكبر يكون في التنفس والعضلات.
 

وأشار إلى أن تم توقيع بروتوكول تعاون لعلاج مضابي الضمور لمن هم فوق العامين، متابعا: تم تسجيل حالات الضمور العضلي لمن هم فوق العامين بالفعل .


وفي سياق متصل: شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "بيوجين" لتوفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العضلي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة زينة صفير مدير عام شركة "بيوجين"، وذلك بحضور اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأحمد طارق أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف، والدكتور بيتر مهنى رئيس مجلس إدارة شركة "رامكو" للاستيراد والتصدير، وممثلين من شركة "بيوج

الصحة وزارة الصحة ضمور العضلات الضمور العضلي اخبار التوك شو

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