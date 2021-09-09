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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة مخالفات بناء على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

صدى البلد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على شن حملات رصد ومتابعة تلك المخالفات أولاً بأول على أرض الواقع وإزالتها ومنع تفاقهمها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة وفقاً للقانون وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء. 

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وشدد محافظ أسيوط عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي مخالفات او تعديات على الاراض الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفات البناء دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائياً بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية بقرى ومراكز المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.


وفي هذا الإطار تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لحالات بناء على الأراض الزراعية ومخالفات لقانون البناء بمركزي البداري والغنايم وحي شرق حيث تنفيذ إزالة فورية لمخالفة تعدى على أرض زراعية بقرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم على مساحة حوالي قيراط لبناء مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت وتنفيذ إزالة فورية بقرية النواورة التابعة لمركز البداري بالإضافة إلى استكمال عملية إزالة المخلفات البناء بشارع النزهه المتفرع من شارع الهلالى حيث تم تكسير سقف الدور السادس العلوى وحوائط وأعمدة الدور السابع العلوي والتحفيظ على الادوات المستخدمة في المخالفة وجاري تحرير محضر بالمخالفة ؛ وذلك بالتنسيق ومشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ،وأيمن محروس رئيس حي شرق ومروان الشاب والشاذلى محمد نائبي رئيس حي شرق ورؤساء الوحدات القروية وقسم الاشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها.

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد ازالة تعديات أراضي زراعية أملاك دولة

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