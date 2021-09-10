هل تشهد المغرب نكسة وبائية بعد الانتخابات ..مسئول طبي يجيب

قال سعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية لمواجهة جائحة “كورونا” في المغرب، إن مناسبة تنظيم الانتخابات التى جرت يوم 8 سبتمبر لن تؤثر سلبا على الحالة الوبائية في المملكة.

وقال المتوكل، بحسب موقع هسبريس،المغربي إن “الإجراءات المصاحبة لأي مناسبة اجتماعية يمكن أن تعطي دفعة لتزايد الحالات المؤكدة، لكن تنظيم الانتخابات يأتي متزامنا مع تسجيل منحى تنازلي في الحالة الوبائية، إضافة إلى تراجع مؤشر انتشار العدوى”.

وأكد عضو اللجنة العلمية، في التصريح نفسه، إنه في هذا السياق؛ لا يمكن ان يكون هناك أي ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المؤكدة إصابتها”، متوقعا أن تحافظ على نفس المنحى التنازلي المرصود قبل أيام من الآن.

وسبق وحذر سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، من إن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خلال أي مناسبة اجتماعية، من شأنه أن يخلف بؤرا وبائية تساهم في انتكاسة صحية تظهر ملامحها بعد أسبوع أو أسبوعين”,

وجرت انتخابات 2021 بشكل استثنائي، أول أمس الأربعاء، بتصويت المغاربة على ممثليهم في مجلس النواب والجماعات الترابية ومجالس الجهات، وهي أول مرة يتم فيها جمع هذه الاستحقاقات في التاريخ السياسي للبلاد.