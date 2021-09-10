عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تشهد المغرب نكسة وبائية بعد الانتخابات ..مسئول طبي يجيب

صدى البلد

قال سعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية لمواجهة جائحة “كورونا” في المغرب، إن مناسبة تنظيم الانتخابات التى جرت يوم 8 سبتمبر لن تؤثر سلبا على الحالة الوبائية في المملكة.

وقال المتوكل، بحسب موقع هسبريس،المغربي إن “الإجراءات المصاحبة لأي مناسبة اجتماعية يمكن أن تعطي دفعة لتزايد الحالات المؤكدة، لكن تنظيم الانتخابات يأتي متزامنا مع تسجيل منحى تنازلي في الحالة الوبائية، إضافة إلى تراجع مؤشر انتشار العدوى”.

وأكد عضو اللجنة العلمية، في التصريح نفسه، إنه في هذا السياق؛ لا يمكن ان يكون هناك أي ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المؤكدة إصابتها”، متوقعا أن تحافظ على نفس المنحى التنازلي المرصود قبل أيام من الآن.

وسبق وحذر سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، من إن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خلال أي مناسبة اجتماعية، من شأنه أن يخلف بؤرا وبائية تساهم في انتكاسة صحية تظهر ملامحها بعد أسبوع أو أسبوعين”,

المغرب.. العدالة والتنمية يعلن حالة التعبئة الشاملة بعد خسارة الانتخابات

المغرب.. استقالة أمين حزب العدالة والتنمية بعد خسارة الانتخابات

وجرت انتخابات 2021 بشكل استثنائي، أول أمس الأربعاء، بتصويت المغاربة على ممثليهم في مجلس النواب والجماعات الترابية ومجالس الجهات، وهي أول مرة يتم فيها جمع هذه الاستحقاقات في التاريخ السياسي للبلاد.

سعيد المتوكل اللجنة العلمية لمواجهة جائحة “كورونا” كورونا المغرب الانتخابات الحالة الوبائية

موضوعات متعلقة

رئيس حركة مجتمع السلم : لعنة فلسطين أصابت العثماني وحزبه في المغرب

بعد عقد من الحكم.. الإخوان يسقطون في المغرب.. التجمع الوطني للأحرار الليبرالي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان.. ضربة مدوية لحزب العدالة والتنمية.. ومطالبات من الداخل باستقالة رئيسه

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الدولار اليوم مقابل هذه العملات| تفاصيل

أول تعليق من روسيا على تلويح أوكرانيا بإمكانية اندلاع حرب بينهما

لقطات تجسسية تكشف سيارة فولكس فاجن Aero B الكهربائية موديل 2023

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 10 -9-2021

بث مباشر.. خطبة وشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

بث مباشر.. لشعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

بعد تعرضه لحادث موت.. تطورات الحالة الصحية للفنان حودة بندق

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ