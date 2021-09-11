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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس إعلام البرلمان تكشف أهم التحديات التى تواجه الصحفيين فى مصر

درية شرف الدين ،
درية شرف الدين ، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

قالت الدكتورة درية شرف الدين ، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن أهم ما يواجه الإعلاميين والصحفيين من مصاعب وتحديات،يتمثل فى محدودية القدرة على الوصول إلى المعلومات الحقيقية، ولحل هذه المعضلة، لابد أن يكون هناك تشريع جديد ينظم الحصول بجدية على مصادر المعلومات حتي لا تؤدي إلي إحداث نوع من الإثارة فى المجتمع ، إلى جانب تعدد القنوات التلفزيونية هو نوع من المبالغة التى ليس لها محل من الإعراب ، و التداخل ما بين القطاع العام والخاص ما بين وسائل الإعلام وبعضها البعض ، ولابد أن يكون هناك نوعا من التنظيم ، علاوة على عدم مراعاة المهنية فى التغطية.

 

وأوضحت"شرف الدين" أن المؤسسات الإعلامية والصحفية تحتاج إلى دعم كبير ، أيضا عليها تغيير أساليبها وأدواتها ، وأن تتجه إلى الأخذ بأساليب أخرى جديدة ، والمأخوذ بها فى دول العالم أجمع ،جميعنا يسمع أن هناك تراجع للصحافة الورقية ، التلفزيون ، الإذاعة التقليدية ، مشيرة إلى أن  التجارب و الزمن علمنا الآتي : ليست هناك وسيلة إعلامية تقتل الوسيلة الجديدة ، الوسيلة الجديدة تحاول الإعتماد على القديمة ، ومن ثم  ابتكار الجديد ، المسألة هنا أن كل وسيلة تستفيد من الجديد وتضيف إليها لكن الصحافة الورقيه لن تتوقف .

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درية شرف الدين تكشف أهم التحديات التى تواجه المؤسسات الإعلامية المعاصرة

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أكدت أهمية نشر الحقائق..درية شرف الدين : حرب الشائعات أكبر تحد لـ جهاز الإعلام 

 

 

وشددت رئيس إعلام البرلمان على أنه  يجب على المؤسسات الإعلامية وحياديتها، الإلتزام بمعايير المهنة، ومقتضيات الأمن القومى وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال الصحافة والإعلام ، واحترام الوسائل الإعلامية لتلك الحقوق، مع ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة، أو تقييدها أو الإضرار بها مع منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام، وضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية.

المؤسسات الإعلامية وسائل الإعلام مجلس النواب لجنة الثقافة درية شرف الدين

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